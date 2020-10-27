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Авто / Общество

Новый штраф за летние шины зимой в 2020-2021 году. Как будут штрафовать?

14:11 27.10.2020 Фото: Flickr
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Инспекторы ГИБДД до сих пор могли лишь вынести устное предупреждение, если встречали зимой во время досмотра машины с летними шинами. Как теперь будут штрафовать?

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Устное предупреждение теперь сменится ощутимым штрафом

В МВД был подготовлен проект поправок для изменения «Основного перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», который является приложением к Правилам дорожного движения (ПДД). Этот шаг вызван необходимостью систематизации российского законодательства, государственных стандартов и международных соглашений. В частности, статьи ПДД потребовалось привести в соответствие с Техническим регламентом Таможенного союза о колесных транспортных средствах. Если поравки будут приняты, то инспекторы ГИБДД смогут выписывать штрафы за езду на летней резине в зимние месяцы.

Законодательство — к общему знаменателю

Технический регламент Таможенного союза (ТРТС) был принят в 2011 году и постоянно подвергался корректировкам. Уточнялись требования к различным системам автомобиля, в том числе к колесам и шинам. Наконец, была внесена поправка, запрещающая использование летних покрышек в декабре, январе и феврале, а зимних шипованных колес — в июне, июле и августе.

Однако это требование не дублировалось в главном автомобильном законе — ПДД, — что рождало юридическую путаницу. Возникали споры с автовладельцами, которые считали, что требования Технического регламента не всегда могли служить основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства.

На данный момент запрет эксплуатации касается лишь старых покрышек, если остаточная глубина рисунка протектора шин меньше минимально разрешенного значения. Для легковых автомобилей это 1,6 мм (для зимних — 4 мм).

После утверждения озвученных поправок в Правилах дорожного движения будет содержаться и продублированный из Технического регламента новый запрет.

В ПДД будет прописано и другое требование, а именно запрет устанавливать разные зимние колеса попарно. Сейчас допускается ездить на разных шинах, если они установлены на разных осях. К примеру, впереди стоят шиповки, а сзади — подержанные зимние покрышки. В новом Перечне неисправностей закрепляется требование устанавливать на машину четыре одинаковые зимние покрышки. Таким образом, экономичные варианты, когда водители брали в магазинах только два новых колеса и ставили их на ведущую ось, вскоре будут признаны незаконными.

Какое наказание за летние шины?

Инспекторы ГИБДД до сих пор могли лишь вынести устное предупреждение, если встречали зимой во время досмотра машины с летними шинами. Рычагов давления на нарушителей было мало. Предполагается, что новые поправки в ПДД будут напрямую запрещать эксплуатацию таких транспортных средств, что существенно упростит контроль и повысит безопасность. Помимо предупреждения, предполагается более действенное административное взыскание по действующей статье 12.5 КоАП. В соответствии с частью 1 этой статьи, «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в размере 500 рублей».

Источник: АиФ

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