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Осталось в живых 18 фронтовиков в Бердске. Сколько лет самому старому ветерану?

11:26 27.10.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Время неумолимо, но хочется верить, что все они доживут до 76-летия Победы.

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Уходят из жизни последние фронтовики в Бердске. Сегодня, 27 октября, бердчане простятся с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Семеновичем Илюшечкиным. Воин умер на 95 году жизни. Прощание и отпевание пройдет в Преображенском храме в 14.30.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель городского совета ветеранов Раиса Христенко, на сегодняшний день в нашем городе осталось в живых 18 участников Великой Отечественной войны.

Самой старшей участнице Великой Отечественной войны Зое Семеновне Князевой 8 марта исполнилось 102 года. Она живет в Новом поселке.

Зоя Семеновна одна из тех, кто спас сотни жизней. На долю медсестры выпали тяжелые испытания, невзгоды и лишения. Во время Великой Отечественной она помогала спасать солдат на Белорусском фронте. Была дважды ранена. Награждена орденом Отечественной войны второй степени и несколькими медалями.

Бердчанка воспитала пятерых детей. Сейчас у нее 14 внуков, 14 правнуков и два праправнука. Секрет долголетия участницы Великой Отечественной войны дети связывают с доброжелательностью и генетикой. Мама Зои Семеновны прожила 102 года, отец - 115 лет.

22 июня исполнилось 98 лет инвалиду Великой Отечественной войны Кириллу Кирилловичу Храмцову. На фронт Кирилл Храмцов ушел с первых дней войны. Он - участник Орловско-Курской битвы, там получил ранение. Служил в армии до 1972 года. Награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги».

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