"Моей доченьке все хуже": Пригласил к себе с жалобой в ответ на крик об отсутствии пробирок для теста на COVID-19 в ЦГБ маму из Бердска минздрав

Дочери бердчанки назначили тест на коронавирус, но в лаборатории сказали, что не возьмут его из-за отсутствия пробирок. Когда они появятся — неизвестно.

В поликлинике 23 октября не брали тесты на коронавирус



Отреагировал на жалобу жительницы Бердска минздрав Новосибирской области. Бердчанка Елена возмущалась, что невозможно сдать тест на коронавирус в поликлинике из-за отсутствия пробирок.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дочь Елены Николаевны заболела 16 октября. В ее классе подтвердился случай COVID-19 у мальчика. На приеме у педиатра 21 октября девочке выдали направление на сдачу анализов, в том числе на коронавирус.

-В день приема у педиатра нам не сделали тест на коронавирус и не объяснили, почему. Просто сказали, чтобы пришли 23 октября. Приходим сдавать тест. Сидим, ждем. К кабинету подходит лаборант и спрашивает: «Вы на корнавирус сдавать? Я у вас анализ не возьму». Но почему? Моему ребенку с каждым днем хуже. Обоняния нет, непонятная сыпь, всю ломает. И лечения нет, так как врач ждет результатов анализов. Помимо этого ребенок хроник - есть дополнительные заболевания. Причина, по которой нас не принимают — нет пробирок. Просят подняться к старшей медсестре. Поднимаюсь к старшей медсестре. По факту — на сегодняшний день у меня есть направление на мазок, но его не берут, потому что в городе нет пробирок, - рассказала 23 октября «Курьер. Среда. Бердск» Елена Николаевна.

Бердчанка решила не сдать, когда появятся пробирки, и записала дочь на сдачу теста в платную клинику.

Представители минздрава Новосибирской области дали ответ на публикацию «Курьер. Среда. Бердск» в instagram.com:

-Если вас не устроило качество оказания медицинской помощи, вы можете обратиться в министерство здравоохранения Новосибирской области.

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