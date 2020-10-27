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"Моей доченьке все хуже": Пригласил к себе с жалобой в ответ на крик об отсутствии пробирок для теста на COVID-19 в ЦГБ маму из Бердска минздрав

14:15 27.10.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Дочери бердчанки назначили тест на коронавирус, но в лаборатории сказали, что не возьмут его из-за отсутствия пробирок. Когда они появятся — неизвестно.

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В поликлинике 23 октября не брали тесты на коронавирус
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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"Моей доченьке все хуже": Пригласил к себе с жалобой в ответ на крик об отсутствии пробирок для теста на COVID-19 в ЦГБ маму из Бердска минздравПочему не берут анализы на COVID-19 у родителей детей из закрытых на карантин классах в Бердске? Будет ли дезинфекция в школе? Ответы РоспотребнадзораЕщё 232 новостейСюжет: Лечение COVID-19 в Бердске"Моей доченьке все хуже": Пригласил к себе с жалобой в ответ на крик об отсутствии пробирок для теста на COVID-19 в ЦГБ маму из Бердска минздравМоей доченьке все хуже, а если это COVID-19? Не отправили на карантин из-за заболевшего ученика класс в школе №12 БердскаЕщё 203 новостей

Отреагировал на жалобу жительницы Бердска минздрав Новосибирской области. Бердчанка Елена возмущалась, что невозможно сдать тест на коронавирус в поликлинике из-за отсутствия пробирок.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дочь Елены Николаевны заболела 16 октября. В ее классе подтвердился случай COVID-19 у мальчика. На приеме у педиатра 21 октября девочке выдали направление на сдачу анализов, в том числе на коронавирус.

-В день приема у педиатра нам не сделали тест на коронавирус и не объяснили, почему. Просто сказали, чтобы пришли 23 октября. Приходим сдавать тест. Сидим, ждем. К кабинету подходит лаборант и спрашивает: «Вы на корнавирус сдавать? Я у вас анализ не возьму». Но почему? Моему ребенку с каждым днем хуже. Обоняния нет, непонятная сыпь, всю ломает. И лечения нет, так как врач ждет результатов анализов. Помимо этого ребенок хроник - есть дополнительные заболевания. Причина, по которой нас не принимают — нет пробирок. Просят подняться к старшей медсестре. Поднимаюсь к старшей медсестре. По факту — на сегодняшний день у меня есть направление на мазок, но его не берут, потому что в городе нет пробирок, - рассказала 23 октября «Курьер. Среда. Бердск» Елена Николаевна.

Бердчанка решила не сдать, когда появятся пробирки, и записала дочь на сдачу теста в платную клинику.

Представители минздрава Новосибирской области дали ответ на публикацию «Курьер. Среда. Бердск» в instagram.com:

-Если вас не устроило качество оказания медицинской помощи, вы можете обратиться в министерство здравоохранения Новосибирской области.

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COVID-19 анализ коронавирус отказали пробирки тест Минздрав Новосибирской области
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От редакции

Вы сталкивались с подобной проблемой?

Аноним, 27 октября 2020 14:32
Точно такая же проблема Направление есть-пробирок нет Под суд Дробинскую,сколько можно терпеть с ее стороны беспредел

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