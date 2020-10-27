27.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

Пожаловаться на COVID-проверки в прокуратуру могут бизнесмены Бердска и Новосибирской области

13:43 27.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Предварительная запись на прием проводится отделом по надзору за соблюдением прав предпринимателей по телефонам: 223-15-20, 223-98-46.

% name% title
В прокуратуре Новосибирской области состоится прием предпринимателей

С 22 октября по 5 ноября 2020 г. в прокуратуре Новосибирской области (ул. Каменская, 20а) будет проводиться ежедневный прием хозяйствующих субъектов и их представителей по вопросам, требующим прокурорского реагирования.

Вы можете обратиться с проблемами, связанными с неоплатой государственных и муниципальных контрактов, незаконным проведением проверок правоохранительными и контролирующими органами, несогласием с действиями должностных лиц при предоставлении разрешительной документации, нарушением порядка предоставления мер поддержки, в том числе в период распространения коронавирусной инфекции и по другим вопросам.

Предварительная запись на прием проводится отделом по надзору за соблюдением прав предпринимателей по телефонам: 223-15-20, 223-98-46.

Источник: epp.genproc.gov.ru

бизнес надзор проверки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть жалобы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый рекорд: зараженных 16 550 обнаружено за сутки на 27 октября в России
15:26 27-10-2020
Новый рекорд: зараженных 16 550 обнаружено за сутки на 27 октября в России
Жуткая авария : Перевернулся на трассе и вылетел в кювет микроавтобус "Toyota HiAce" с 17 пассажирами
15:12 27-10-2020
Жуткая авария : Перевернулся на трассе и вылетел в кювет микроавтобус
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
15:09 27-10-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
БердскПравила идеального секса: советы для мужчин
15:08 27-10-2020
Правила идеального секса: советы для мужчин
«Каждый должен иметь выбор»: 5-й день протестуют против запрета абортов
15:03 27-10-2020
«Каждый должен иметь выбор»: 5-й день протестуют против запрета абортов
Детальный Таро-прогноз от Анжелы Перл на ноябрь-2020 для каждого из знаков зодиака. Многим улыбнется удача!
14:58 27-10-2020
Детальный Таро-прогноз от Анжелы Перл на ноябрь-2020 для каждого из знаков зодиака. Многим улыбнется удача!
Госпитализировали с осложнениями губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
14:50 27-10-2020
Госпитализировали с осложнениями губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
«Кислорода не было во всей больнице»: Из-за чего умерли 13 пациентов, рассказала врач 1
14:45 27-10-2020
«Кислорода не было во всей больнице»: Из-за чего умерли 13 пациентов, рассказала врач
Койки кончились, но есть скамейки. Пациентов с COVID-19 начали размещать на лестницах в Новосибирской области
14:40 27-10-2020
Койки кончились, но есть скамейки. Пациентов с COVID-19 начали размещать на лестницах в Новосибирской области
Развелся во второй раз с Верой Новиковой актер Сергей Жигунов
14:30 27-10-2020
Развелся во второй раз с Верой Новиковой актер Сергей Жигунов