Пожаловаться на COVID-проверки в прокуратуру могут бизнесмены Бердска и Новосибирской области

Предварительная запись на прием проводится отделом по надзору за соблюдением прав предпринимателей по телефонам: 223-15-20, 223-98-46.

В прокуратуре Новосибирской области состоится прием предпринимателей

С 22 октября по 5 ноября 2020 г. в прокуратуре Новосибирской области (ул. Каменская, 20а) будет проводиться ежедневный прием хозяйствующих субъектов и их представителей по вопросам, требующим прокурорского реагирования.

Вы можете обратиться с проблемами, связанными с неоплатой государственных и муниципальных контрактов, незаконным проведением проверок правоохранительными и контролирующими органами, несогласием с действиями должностных лиц при предоставлении разрешительной документации, нарушением порядка предоставления мер поддержки, в том числе в период распространения коронавирусной инфекции и по другим вопросам.

Предварительная запись на прием проводится отделом по надзору за соблюдением прав предпринимателей по телефонам: 223-15-20, 223-98-46.

Источник: epp.genproc.gov.ru