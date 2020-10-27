Гороскоп на 28 октября: Козерогам будет сложно найти общий язык с окружающими

Козерогам будет сложно найти общий язык с окружающими

У Овнов сегодняшний день будет не лучший в финансовом отношении. Вас ожидают проблемы на работе, которые могут быть чреваты убытками. В первой половине дня ваши встречи с партнерами не принесут вам желаемых результатов. Возможно, возрастет вероятность обмана, интриг или разрыва договоренностей.

Тельцам сегодня не следует принимать поспешных решений. Ваша способность видеть четко ситуацию будет значительно снижена. Внезапно открывшиеся обстоятельства могут сбить вас с толку или пошатнуть вашу уверенность. Любая работа, связанная с информацией и документами, будет малоэффективной.

Близнецов сегодня ожидают трудности почти во всех сферах жизни. Вам будет сложно прийти к компромиссу с сослуживцами и партнерами по бизнесу, но положение дел заметно ухудшится, если этого не сделать. Чтобы не потерять душевное равновесие, постарайтесь исключить контакты с людьми, которые портят вам настроение.

Ракам сегодня не стоит надеяться, что все у них выйдет гладко и легко. Ваше общение с окружающими отнимет у вас много времени и сил, но, все же, его не следует избегать, потому что вы сможете быстро найти решения, если запасетесь терпением. Не стоит сегодня давать обещания, выполнить их вам будет очень сложно.

Весь день Львов будет сопровождать легкость и эмоциональный подъем. Вы сможете легко и непринужденно решать разные вопросы личного и профессионального характера. В этот день вас ожидают удача и успех, если вы займетесь хозяйственными вопросами и запланируете наведение порядка на рабочем месте.

Самочувствие и душевное состояние у Дев будут сегодня на высоте. Прекрасный день для взаимодействия с близкими. Сегодня можете с ними обсудить ряд важных для вас вопросов. Только не стоит планировать важные разговоры на обеденное время, потому что в этот период будете придирчивы к мелочам, и может выйти обмен колкостями.

Весы сегодня будут действовать смело и уверенно, но успех в делах вам не гарантирован и, скорее всего, легко добиться желаемого результата в профессиональной деятельности у вас не получится. Очень вероятны сегодня вынужденные траты и финансовые трудности. Возможны в этот день ссоры с возлюбленными.

У Скорпионов ситуация кардинально изменится несколько раз за этот день. Ваш позитивный настрой с утра могут уступить место неудачам и раздражительности вечером. Вы будете уверенны в принятых решениях, но вам не удастся убедить свое начальство в том, что вами все сделано наилучшим образом.

У Стрельцов сегодня будет не самый лучший день для романтических встреч со своей половинкой. Вы будете склонны негативно реагировать на слова окружающих и спорить по разным незначительным поводам. Если вам удастся настроиться на конструктивное общение, то вы наверняка узнаете для себя немало полезного.

Козерогам сегодня будет сложно найти общий язык с окружающими. Вы можете столкнутся с тем, что не умеете правильно реагировать на чужую критику. Вспомните, что только соблюдение правил приличия, принятых в обществе, и чувство такта снимут напряжение и помогут избегать конфликтов.

У Водолеев сегодня будет не самый простой день, трудности будут их сопровождать как на работе, так и дома. Вы незаслуженно станете объектом нареканий и упреков. Ваше руководство попытается переложить на вас ряд своих обязанностей. Ваши возлюбленные наверняка подольют масла в огонь.

Этот день у Рыб подойдет только для построения планов, но не для их воплощения. Вам следует подумать о том, что принесет вам удовольствие и чем вам заняться в ближайшее время. Не торопитесь в этот день со всеми окружающими делиться своими идеями. Из-за вашей обострившейся капризности возможны разногласия с возлюбленными.

Источник: izvmor.ru