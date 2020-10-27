Влад Топалов показал нежное видео со своей партнершей из "Ледникового периода" вне съемок программы

Выглядит не красиво, каким-то домом-2 попахивает от выступления Топалова и Ильиных, считают поклонники.

Влад Топалов и Регина готовят совместный хит

Не так давно на экраны вышло новое любимое зрителями шоу "Ледниковый период", в котором принимает участие звездная чета Топаловых-Тодоренко. Муж и жена учувствуют в шоу, каждый со своим звездным партнером, не вместе. Влад Топалов выступает в паре с фигуристкой Еленой Ильиных, а Регина с фигуристом Романом Костомаровым.

Два новых спортивных союза с успехом проходят одно испытание за другим, получая самые высокие отметки, но зрителей смущает один факт. Красивый и страстный Влад Топалов чересчур откровенен и нежен со своей партнершей Еленой Ильиных. Певец нежно обнимает и притягивает ее к себе во время и после танцев и даже целует, что для замужнего мужчины - вопиюще.

В других звездных союзах зрители не заметили такой пылкости страсти. Большинство переживают за брак молодой семьи, ведь у них совсем еще маленький ребенок:

-Переживаю за Регину!!!! НЕ НАДО

-Просто я перестану верить в любовь, если вы расстанетесь с Региной. Либо вы играете так хорошо, либо между вами и вашей партнершей реально искры летают.

-Поменьше обнимашек и поцелуйчиков. Как другие пары просто партнёры на льду, к чему это сближение

-Выглядит не так красиво, каким-то домом-2 попахивает

-Сколько можно ее целовать?)))😂😂😂жену целуй )

-На мой взгляд через чур, Регина не позволяет себе такого😬

-Поскорее бы уже вылетели с проекта, что б меньше семью позорил, а то и вправду спутается с этой