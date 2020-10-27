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«Милан» сыграл вничью с «Ромой» в матче чемпионата Италии. Ибрагимович сделал дубль

14:15 27.10.2020 Фото: pixabay.com
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Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Рома.

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Команды устроили голевую феерию
МИЛАН - РОМА, GETTY IMAGES27 ОКТЯБРЯ 2020, 01:22

В заключительном поединке пятого тура итальянской Серии А Милан сошелся в домашнем противостоянии с Ромой.

Команды устроили голевую феерию, а после финального свистка на табло красовался счет 3:3.

Несмотря на результативную ничью с Ромой, Милану удалось сохранить лидирующую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Рома:

Милан — Рома 3:3
Голы: Ибрагимович, 2, 79 (с пенальти) Салемакерс, 47 — Джеко, 14, Верету, 71 (с пенальти), Кумбулла, 84

Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс (Крунич, 72), Чалханоглу, Леау (Кастильехо, 72) — Ибрагимович

Рома: Миранте — Кумбулла, Ибаньес, Манчини — Карсдорп (Б. Перес, 66), Верету (Вильяр, 86), Пеллегрини (Кристанте, 76), Спинаццола — Педро, Мхитарян — Джеко

Предупреждения: Леау, Ибрагимович, Эрнандес — Педро, Кристанте

Источник: football.ua

футбол чемпионат
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