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Развелся во второй раз с Верой Новиковой актер Сергей Жигунов

14:30 27.10.2020 Фото: instagram.com/zhigunov_sergey
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Они прожили 22 года до того момента, как решили развестись в 2007 году.

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Сергей Жигунов развелся с Верой Новиковой во второй раз

Актер сам выложил заявление о разводе.

Несколько часов назад Сергей Жигунов объявил о разводе с женой, актрисой Верой Новиковой, опубликовав фотографию свидетельства о расторжении брака. Точная дата в нем скрыта, и в подписи актер не стал делать каких-то громких заявлений, ограничившись простым и лаконичным: "Пусть полежит здесь".

Сергей Жигунов и Вера Новикова прожили 22 года до того момента, как решили развестись в 2007 году. Тогда активно ходили слухи, что актер бросил семью из-за любви к коллеге по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Через два года Сергей и Вера все же воссоединились, решив снова зарегистрировать отношения, и прожили вместе еще 11 лет.

брак развод Сергей Жигунов
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