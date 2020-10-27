Развелся во второй раз с Верой Новиковой актер Сергей Жигунов

Они прожили 22 года до того момента, как решили развестись в 2007 году.

Сергей Жигунов развелся с Верой Новиковой во второй раз

Актер сам выложил заявление о разводе.

Несколько часов назад Сергей Жигунов объявил о разводе с женой, актрисой Верой Новиковой, опубликовав фотографию свидетельства о расторжении брака. Точная дата в нем скрыта, и в подписи актер не стал делать каких-то громких заявлений, ограничившись простым и лаконичным: "Пусть полежит здесь".

Сергей Жигунов и Вера Новикова прожили 22 года до того момента, как решили развестись в 2007 году. Тогда активно ходили слухи, что актер бросил семью из-за любви к коллеге по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Через два года Сергей и Вера все же воссоединились, решив снова зарегистрировать отношения, и прожили вместе еще 11 лет.