«Кислорода не было во всей больнице»: Из-за чего умерли 13 пациентов, рассказала врач

В российском ковидном госпитале массово погибли пациенты: они задохнулись из-за нехватки медицинского кислорода

Исполняющий обязанности главврача больницы № 20 в Ростове-на-Дону в своей объяснительной сообщал о проблемах с подачей кислорода пациентам на ИВЛ, рассказала начальник Управления здравоохранения города Надежда Левицкая.

Чиновница сообщила, что перебои с подводом кислорода не фиксировались, и точно нельзя сказать, была ли утечка в процессе.

"По объяснительным, которые нам предоставила техническая служба — перебоя не было, но от и.о. руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что перебои все-таки были", — сказала Левицкая "РБК-Ростов".



По ее словам, в расследованием инцидента занимаются следователи и прокуратура.На прошлой неделе СМИ сообщили о смерти нескольких пациентов в ростовской больнице №20. В публикациях говорилось, что это произошло во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной и отметили, что эти данные проверят.

Источник: РИА Новости