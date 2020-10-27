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«Кислорода не было во всей больнице»: Из-за чего умерли 13 пациентов, рассказала врач

14:45 27.10.2020 Фото: pixabay.com
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На вcё отделение с тяжелыми пациентами было только два врача.

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В российском ковидном госпитале массово погибли пациенты: они задохнулись из-за нехватки медицинского кислорода

Исполняющий обязанности главврача больницы № 20 в Ростове-на-Дону в своей объяснительной сообщал о проблемах с подачей кислорода пациентам на ИВЛ, рассказала начальник Управления здравоохранения города Надежда Левицкая.
Чиновница сообщила, что перебои с подводом кислорода не фиксировались, и точно нельзя сказать, была ли утечка в процессе.
"По объяснительным, которые нам предоставила техническая служба — перебоя не было, но от и.о. руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что перебои все-таки были", — сказала Левицкая "РБК-Ростов".

По ее словам, в расследованием инцидента занимаются следователи и прокуратура.
На прошлой неделе СМИ сообщили о смерти нескольких пациентов в ростовской больнице №20. В публикациях говорилось, что это произошло во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной и отметили, что эти данные проверят.

Источник: РИА Новости

COVID-19 кислород коронавирус пандемия
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От редакции

Кого накажут?

Аноним, 27 октября 2020 15:07
НВР:
Вот и первые смерти от аппаратов ИВЛ официально. Кого? Трампа ! Больше у нас некого винить в наших бедах!

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