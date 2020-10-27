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Общество / Стиль жизни

Чудесные поздравления на 28 октября с днем бабушек и дедушек

21:12 27.10.2020 Фото: pxhere.com
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День бабушек и дедушек отмечается в России ежегодно 28 октября. Это совсем не лишний повод поздравить своих родных и любимых членов семьи.

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С днем бабушек и дедушек

С днем бабушек и дедушек

Всех бабушек и дедушек
Поздравим мы сегодня.

Желаем, дорогие,
Вам крепкого здоровья.

Пускай лишь радость дарят
Шальные вам внучата.
Живите с оптимизмом,
Счастливо и богато.

Самых любимых, самых родных,
Тех, что всех больше нас ждут, защищают,

Тех, что нас балуют и угощают,
Бабушки, дедушки, вас поздравляем!
Будьте здоровы всегда и бодры,
И не волнуйтесь за нас понапрасну,
Вы нам нужны, бесконечно нужны,
Бабушки, дедушки — в вас наше счастье!

Дорогие наши, любимые дедушки и бабушки поздравляем вас с вашим днем и хотим сказать вам огромное спасибо за любовь, отдачу, мудрость и терпение, которые вы отдаете своим внукам и детям. Желаем вам родные наши, крепкого здоровья, взаимной любви и семейного счастья, и чтобы внуки любили, ценили, а дети были благодарны и всегда о вас помнили.

Осенний день, согретый теплотой,

Ведь бабушка и дедушка со мной.
Держите, дорогие, поздравление:
Слова любви, добра и уважения.

Вы ангелы для внуков и поддержка,
Детей своих опора и надежда.
Живите же, родные, до ста лет,
Без горестей, печали и без бед!

Бабушки и дедушки, поздравляем Вас,

Вы — опора в жизни, Вы — солнышки для нас,
Вы — небо ярко-синее, Вы — нежные цветы...
Желаем исполнения заветнейшей мечты!

Желаем Вам улыбок и долгих-долгих лет,
Жить в радости и счастье, без горестей и бед,
Здоровья Вам сибирского, заботы, теплоты,
В душе, чтоб было солнечно и пели соловьи!

Всех бабушек и дедушек

Сегодня поздравляю,
Веселых будней с внуками
Вам от души желаю.

Здоровья вам и крепости,
Чтоб всюду поспевать
И малышей капризных
Отлично воспитать.

Спасибо вам за помощь,

Добро и понимание.
Ведь бабушка и дедушка —
Не статус, а призвание!

С днем бабушек и дедушек
Хотим поздравить вас,
Желаем вам здоровья,
Любви, как в первый раз,
Пусть лучиками счастья

Наполнится ваш дом,
Достаток и удача
Всегда живут пусть в нем!

День бабушек и дедушек
Любимых и родных,
Тепло и задушевно
Спешим поздравить их.

За помощь в воспитании,

Любовь и доброту
Подарим им внимание,
Заботу, теплоту.

Дорогие бабушки и дедушки,
День сегодня ваш в календаре.
Вы от нас примите поздравления,
Лучше вас людей нет на Земле.

Добрые, родные и любимые,

Дай вам Бог здоровья, долгих дней,
Чтобы внуки уважали и ценили вас,
Чтобы радовались жизни вы своей.

День бабушек и дедушек,
Что может быть прекраснее.
Спешат сегодня внуки
Вас поздравить с праздником.

Любимые вы наши,

И самые родные,
Желаем, чтоб всегда
Здоровыми вы были.

Тепло, чтоб было в доме,
Пахло пирогами,
И чтоб вы всегда
Оставались с нами.

Кто нам сказку почитает,

Вкусный испечёт пирог?
Это бабушка родная!
Больше б так никто не смог.

Кто историй много знает,
Рассмешит в беде любой,
На качелях покатает?
Это дедушка родной!

За бескрайнюю заботу,

Бесконечный оптимизм
Мы желаем вам с охотой
Лишь здоровья на всю жизнь!

Источник: pozdravok.ru

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