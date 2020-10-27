Чудесные поздравления на 28 октября с днем бабушек и дедушек

День бабушек и дедушек отмечается в России ежегодно 28 октября. Это совсем не лишний повод поздравить своих родных и любимых членов семьи.

С днем бабушек и дедушек

С днем бабушек и дедушек

Всех бабушек и дедушек

Поздравим мы сегодня.



Желаем, дорогие,Вам крепкого здоровья.

Пускай лишь радость дарят

Шальные вам внучата.

Живите с оптимизмом,

Счастливо и богато.

Самых любимых, самых родных,

Тех, что всех больше нас ждут, защищают,



Тех, что нас балуют и угощают,Бабушки, дедушки, вас поздравляем!Будьте здоровы всегда и бодры,И не волнуйтесь за нас понапрасну,Вы нам нужны, бесконечно нужны,Бабушки, дедушки — в вас наше счастье!

Дорогие наши, любимые дедушки и бабушки поздравляем вас с вашим днем и хотим сказать вам огромное спасибо за любовь, отдачу, мудрость и терпение, которые вы отдаете своим внукам и детям. Желаем вам родные наши, крепкого здоровья, взаимной любви и семейного счастья, и чтобы внуки любили, ценили, а дети были благодарны и всегда о вас помнили.

Осенний день, согретый теплотой,



Ведь бабушка и дедушка со мной.Держите, дорогие, поздравление:Слова любви, добра и уважения.

Вы ангелы для внуков и поддержка,

Детей своих опора и надежда.

Живите же, родные, до ста лет,

Без горестей, печали и без бед!

Бабушки и дедушки, поздравляем Вас,



Вы — опора в жизни, Вы — солнышки для нас,Вы — небо ярко-синее, Вы — нежные цветы...Желаем исполнения заветнейшей мечты!

Желаем Вам улыбок и долгих-долгих лет,

Жить в радости и счастье, без горестей и бед,

Здоровья Вам сибирского, заботы, теплоты,

В душе, чтоб было солнечно и пели соловьи!

Всех бабушек и дедушек



Сегодня поздравляю,Веселых будней с внукамиВам от души желаю.

Здоровья вам и крепости,

Чтоб всюду поспевать

И малышей капризных

Отлично воспитать.

Спасибо вам за помощь,



Добро и понимание.Ведь бабушка и дедушка —Не статус, а призвание!

С днем бабушек и дедушек

Хотим поздравить вас,

Желаем вам здоровья,

Любви, как в первый раз,

Пусть лучиками счастья



Наполнится ваш дом,Достаток и удачаВсегда живут пусть в нем!

День бабушек и дедушек

Любимых и родных,

Тепло и задушевно

Спешим поздравить их.

За помощь в воспитании,



Любовь и добротуПодарим им внимание,Заботу, теплоту.

Дорогие бабушки и дедушки,

День сегодня ваш в календаре.

Вы от нас примите поздравления,

Лучше вас людей нет на Земле.

Добрые, родные и любимые,



Дай вам Бог здоровья, долгих дней,Чтобы внуки уважали и ценили вас,Чтобы радовались жизни вы своей.

День бабушек и дедушек,

Что может быть прекраснее.

Спешат сегодня внуки

Вас поздравить с праздником.

Любимые вы наши,



И самые родные,Желаем, чтоб всегдаЗдоровыми вы были.

Тепло, чтоб было в доме,

Пахло пирогами,

И чтоб вы всегда

Оставались с нами.

Кто нам сказку почитает,



Вкусный испечёт пирог?Это бабушка родная!Больше б так никто не смог.

Кто историй много знает,

Рассмешит в беде любой,

На качелях покатает?

Это дедушка родной!

За бескрайнюю заботу,



Бесконечный оптимизмМы желаем вам с охотойЛишь здоровья на всю жизнь!

Источник: pozdravok.ru