Чудесные поздравления на 28 октября с днем бабушек и дедушек

С днем бабушек и дедушек
Всех бабушек и дедушек
Поздравим мы сегодня.
Вам крепкого здоровья.
Пускай лишь радость дарят
Шальные вам внучата.
Живите с оптимизмом,
Счастливо и богато.
Самых любимых, самых родных,
Тех, что всех больше нас ждут, защищают,
Бабушки, дедушки, вас поздравляем!
Будьте здоровы всегда и бодры,
И не волнуйтесь за нас понапрасну,
Вы нам нужны, бесконечно нужны,
Бабушки, дедушки — в вас наше счастье!
Дорогие наши, любимые дедушки и бабушки поздравляем вас с вашим днем и хотим сказать вам огромное спасибо за любовь, отдачу, мудрость и терпение, которые вы отдаете своим внукам и детям. Желаем вам родные наши, крепкого здоровья, взаимной любви и семейного счастья, и чтобы внуки любили, ценили, а дети были благодарны и всегда о вас помнили.
Осенний день, согретый теплотой,
Держите, дорогие, поздравление:
Слова любви, добра и уважения.
Вы ангелы для внуков и поддержка,
Детей своих опора и надежда.
Живите же, родные, до ста лет,
Без горестей, печали и без бед!
Бабушки и дедушки, поздравляем Вас,
Вы — небо ярко-синее, Вы — нежные цветы...
Желаем исполнения заветнейшей мечты!
Желаем Вам улыбок и долгих-долгих лет,
Жить в радости и счастье, без горестей и бед,
Здоровья Вам сибирского, заботы, теплоты,
В душе, чтоб было солнечно и пели соловьи!
Всех бабушек и дедушек
Веселых будней с внуками
Вам от души желаю.
Здоровья вам и крепости,
Чтоб всюду поспевать
И малышей капризных
Отлично воспитать.
Спасибо вам за помощь,
Ведь бабушка и дедушка —
Не статус, а призвание!
С днем бабушек и дедушек
Хотим поздравить вас,
Желаем вам здоровья,
Любви, как в первый раз,
Пусть лучиками счастья
Достаток и удача
Всегда живут пусть в нем!
День бабушек и дедушек
Любимых и родных,
Тепло и задушевно
Спешим поздравить их.
За помощь в воспитании,
Подарим им внимание,
Заботу, теплоту.
Дорогие бабушки и дедушки,
День сегодня ваш в календаре.
Вы от нас примите поздравления,
Лучше вас людей нет на Земле.
Добрые, родные и любимые,
Чтобы внуки уважали и ценили вас,
Чтобы радовались жизни вы своей.
День бабушек и дедушек,
Что может быть прекраснее.
Спешат сегодня внуки
Вас поздравить с праздником.
Любимые вы наши,
Желаем, чтоб всегда
Здоровыми вы были.
Тепло, чтоб было в доме,
Пахло пирогами,
И чтоб вы всегда
Оставались с нами.
Кто нам сказку почитает,
Это бабушка родная!
Больше б так никто не смог.
Кто историй много знает,
Рассмешит в беде любой,
На качелях покатает?
Это дедушка родной!
За бескрайнюю заботу,
Мы желаем вам с охотой
Лишь здоровья на всю жизнь!
Источник: pozdravok.ru