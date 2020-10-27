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Жуткая авария : Перевернулся на трассе и вылетел в кювет микроавтобус "Toyota HiAce" с 17 пассажирами

15:12 27.10.2020 Фото: 24.мвд.рф
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В результате происшествия пострадали водитель и 7 пассажиров, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу.

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На месте работают сотрудники ДПС

Госавтоинспекторы Ермаковского района работают на месте ДТП, в результате которого получили травмы 8 человек.

По предварительной информации, сегодня в утреннее время на 497 км автодороги Р-257 «Енисей» 31-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Хайс», двигаясь со стороны г. Томска в сторону г. Кызыл, не справился с управлением и допустил опрокидывание в правый кювет. В салоне транспортного средства находилось 17 пассажиров. В результате происшествия пострадали водитель и 7 пассажиров, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Ермаковскую районную больницу.

В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД Ермаковского района выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса

Источник: 24.мвд.рф

ДТП трасса
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