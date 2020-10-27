Госпитализировали с осложнениями губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для жителей Приангарья старше 65 лет до 9 ноября продлен режим самоизоляции.

Игорь Кобзев в больнице.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что Игорь Кобзев находится в стабильном состоянии, но ему требуется круглосуточное наблюдение медиков.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который заразился коронавирусом, госпитализирован, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей", - сказал собеседник агентства.



О заболевании Кобзева стало известно в понедельник, 26 октября. В пресс-службе областного правительства ТАСС сообщали, что глава региона находится дома на самоизоляции и работает дистанционно.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 27 октября подтверждено 23 621 случай заражения. Прирост за последние сутки составил 223 человека. За время пандемии в регионе выздоровели 18 964 человека, умерли 388. В регионе наблюдается увеличение ежесуточного прироста заразившихся. В летние месяцы он был ниже 80 человек.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для жителей Приангарья старше 65 лет до 9 ноября продлен режим самоизоляции. Предприятиям торговли и услуг рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками при входе, а высшим и средним учебным заведениям ввести скользящий график посещения, задействовать для учебы выходные дни. Работу заведений общепита ограничили до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. В больницах разворачивают дополнительные инфекционные койки.

Источник: ТАСС