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«Каждый должен иметь выбор»: 5-й день протестуют против запрета абортов

15:03 27.10.2020 Фото: pixabay.com
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Акции протеста сопровождаются музыкой, боем барабанов, воем сигналящих в поддержку демонстрантов автомобилистов, танцами и песнями. Многие манифестанты приходят в черной и красной одежде. Символы протеста - красная молния на черном фоне, зонты и вешалки для одежды.

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Массовые акции протеста пятый день продолжаются в Польше из-за запрета абортов

Участники демонстраций собрались в центре города, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта.
Массовые акции протеста уже пятый день проходят в Польше из-за принятого 22 октября Конституционным судом республики решения о том, что прерывание беременности из-за выявления патологии плода не соответствует положениям конституции страны. В понедельник протестующие в разных городах страны блокируют дороги.

В Варшаве, как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники демонстраций с транспарантами и протестными лозунгами собрались в центре города, на самых оживленных перекрестках и улицах, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта. На транспарантах протестующих написаны следующие фразы: "Это война", "Право на аборт - право человека", "Позор".

Ровно в 16:00 по местному времени (18:00 мск) автомобили протестующих просто остановились на ключевых дорогах по меньшей мере в сотне польских городов. В Варшаве велосипедисты заблокировали движение автобусов, пешеходы просто сели на дороге. Весь город оказался заблокированным в час пик. Полиция не вмешивается в происходящее, наблюдая со стороны. Протестующие пропускают только кареты скорой помощи.

Акции протеста сопровождаются музыкой, боем барабанов, воем сигналящих в поддержку демонстрантов автомобилистов, танцами и песнями. Многие манифестанты приходят в черной и красной одежде. Символы протеста - красная молния на черном фоне, зонты и вешалки для одежды.

Демонстрации в Польше организуются, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий из-за пандемии. Большинство участников приходит на акции в масках, но никто не соблюдает необходимую социальную дистанцию. В социальных сетях сообщается об аналогичных акциях в Кракове, Гданьске, Гдыне, Познани, Катовице, Быдгощи, Лодзи и многих других городах. О серьезных инцидентах или задержаниях пока не сообщалось.

Как ожидается, в ближайшие дни протесты будут продолжаться. В среду протестующие намерены отказаться от выхода на работу. В пятницу запланирована массовая демонстрация в Варшаве.

Запрет
В Польше с 1993 года действует компромиссный закон, запрещающий аборты без медицинских оснований, без наличия угрозы для жизни и здоровья матери или серьезной патологии плода до 12-й недели беременности. Кроме этого, беременность можно прервать в случае, если она наступила вследствие изнасилования. Представители правящей в Польше партии "Закон и справедливость", располагающей большинством голосов в парламенте, выступают за значительное ограничение возможностей женщин и против абортов даже в случае выявления у плода каких-либо патологий, в том числе синдрома Дауна.

Последнее решение Конституционного суда вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике". С этого момента в стране останутся только две причины, позволяющие официально сделать аборт, - угроза жизни матери или изнасилование. Информации о том, когда состоится публикация, пока нет. Однако в СМИ уже появились сообщения о том, что некоторые больницы отказывают пациенткам с направлением на аборт из-за патологии плода.

Источник: ТАСС

запрет абортов польша протесты
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