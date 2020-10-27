Почему нельзя стричь друг друга мужу и жене? Народные приметы о супругах

Существует много примет, которые рассказывают, почему мужу нельзя стричь волосы жене. Также из древности до наших дней дошли основные правила семейной жизни. Если их придерживаться, то ссор между двумя любящими половинками не будет.

Раньше люди верили, что стричь волосы должен кто-то посторонний

Народные приметы о стрижке волос жене или мужу

В народе существует много примет и поверий, почему мужу не желательно подстригать волосы жене и наоборот:

забирает время жизни. Раньше люди верили, что стричь волосы должен кто-то посторонний. Если это делает один из супругов, то существует риск укоротить жизнь. К тому же жизненная энергия будет на исходе;

Раньше люди верили, что стричь волосы должен кто-то посторонний. Если это делает один из супругов, то существует риск укоротить жизнь. К тому же жизненная энергия будет на исходе; измена второй половинке. Существует поверье, что после такой процедуры стрижки, на стороне появится новая любовь. Не исключено, брак может быть разрушен уходом из семьи;

Существует поверье, что после такой процедуры стрижки, на стороне появится новая любовь. Не исключено, брак может быть разрушен уходом из семьи; постоянные ссоры в семье. Из-за того, что муж будет стричь волосы жене и наоборот, могут возникать постоянные скандалы. Это может дойти до расторжения брака. Жизнь станет невыносимой из-за постоянных скандалов;

Из-за того, что муж будет стричь волосы жене и наоборот, могут возникать постоянные скандалы. Это может дойти до расторжения брака. Жизнь станет невыносимой из-за постоянных скандалов; расставание. Порой, благое дело, как стрижка, может быть началом конца. Основным последствием является расставание. Именно поэтому запрещено мужу стричь волосы жене и наоборот. Вначале люди начнут чувствовать упадок сил, потом их начнёт всё раздражать и в конце концов появятся ссоры, которые приведут к расставанию.

Данные поверья дошли до наших дней. Люди стараются придерживаться правил, чтобы сохранить семейную идиллию.

Приметы, что нельзя делать мужу и жене вместе

В народе существует много примет, связанных с семейной жизнью. Например, мужу и жене нельзя есть с одной ложки. Если такое произошло, то рано или поздно начнутся придирки друг к другу. Полотенце у супругов должно быть разное. Даже если оно предназначено для вытирания рук. Иначе ссор в семье не избежать.

Потеря обручального кольца является дурным знаком. Именно поэтому их берегли. Считалось, если один из супругов потерял кольцо, значит, измена не за горами. То же самое правило существовало, когда жена теряла серёжку, подаренную её избранником. Во время сна не нужно переступать через вторую половинку. Считается, что так можно навлечь в семейную жизнь неприятности.

Супругам не желательно спать напротив зеркала. Люди в древности верили, что так можно призвать измену одного из половинок. На праздниках жене и мужу нельзя чокаться бокалами. Если прозвенел звон, то семейное счастье начинает немного разрушаться. Не стоит посторонним рассказывать о своём семейном счастье. Иначе злые языки могут сглазить.

Источник: rsute