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Никто не захотел стать мэром самого пьющего города России

17:30 27.10.2020 Фото: Johannes Rohr /ru.wikipedia.org
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Необходимыми требованиями указывались высшее образование, отсутствие судимости, стаж работы в области минимум 15 лет. Решение о назначении нового главы города должно было приниматься 25 ноября на заседании городской Думы.

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Никто не захотел стать мэром самого пьющего города России

В Магадане не смогли провести конкурс на должность мэра города, потому что никто не захотел выдвигать свою кандидатуру. Об этом  рассказал председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин.

«Документы ни от кого не были поданы, хотя в СМИ и соцсетях есть сообщения от различных товарищей, которые выражали заинтересованность», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что о конкурсе на пост градоначальника были предупреждены все жители региона, информация активно освещалась в прессе. Из-за отсутствия желающих сроки подачи документов были продлены до 11 декабря. Губернатор региона Сергей Носов собрался сам проводить консультации с гражданами и общественными организациями, чтобы потом посоветовать кандидатов на должность мэра. «Что это будет за мэр, сейчас сказать сложно. Это может быть старый мэр, это может быть новый мэр, я ничего не исключаю», — добавил Колядин.

Отбор кандидатов начался в начале октября. Необходимыми требованиями указывались высшее образование, отсутствие судимости, стаж работы в области минимум 15 лет. Решение о назначении нового главы Магадана должно было приниматься 25 ноября на заседании городской Думы.

Сейчас городом управляет Юрий Гришан. Он занимает пост мэра с 13 ноября 2015 года.

В феврале 2020 года Магадан занял второе место в рейтинге самых пьющих городов страны. Годом ранее город уже попадал в этот рейтинг.

Источник: lenta.ru

магадан мэр пьющий город
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