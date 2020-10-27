Рецепт согревающего яблочного пунша для холодных вечеров

Этот быстрый и простой рецепт горячего яблочного пунша с корицей идеально подходит для холодных дней. Потягивать безалкогольный напиток под одеялом на диване - это так просто и вкусно!

Этот напиток идеально подходит для холодных дней

Осенью и зимой мы хотим согреться, в том числе с помощью горячих напитков. Тем лучше, когда на столе есть альтернатива чаю. Этот сладкий безалкогольный яблочный пунш с корицей идеально подойдет для следующего уютного вечера на диване. Он готовится почти сам по себе и практически не требует времени на подготовку. К тому же: однажды приготовленный, этот сладкий яблочный пунш может храниться в холодильнике целую неделю, а потом его можно только разогреть перед употреблением.

Ингредиенты:

10 яблок

2 звездочки аниса

4 палочки корицы

100 грамм сахара

Половина апельсиновой корки

Веточка розмарина как украшение

Подготовка:

1. Вымойте и разрежьте яблоки на четвертинки. Снимите кожуру, если желаете. Затем положите кусочки яблока в большую кастрюлю. Добавьте воды, чтобы полностью покрыть яблоки. Затем добавьте сахар.

2. Положите палочки корицы и звездчатый анис в чайный фильтр и положите в кастрюлю вместе с апельсиновой цедрой. Довести до кипения и варить без крышки около часа. Перемешайте. Когда яблоки немного размякнут, их можно легко размять деревянной ложкой.

3. По истечении часа убавьте огонь и дайте жидкости покипеть еще два часа с закрытой крышкой. Затем снимите с плиты и дайте остыть.

4. Удалите чайный фильтр со специями и апельсиновую корку и измельчите яблоки в пюре с помощью ручного блендера. Затем слейте жидкость через сито и разлейте по чистым бутылкам. Для идеального зимнего ощущения снова нагрейте яблочный пунш перед подачей на стол. Если хотите, можете добавить рюмку рома. Если пунш все еще слишком концентрированный, просто добавьте немного воды.

Источник: freundin