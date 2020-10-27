27.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Рецепт согревающего яблочного пунша для холодных вечеров

17:54 27.10.2020 Фото: pxhere
0

Этот быстрый и простой рецепт горячего яблочного пунша с корицей идеально подходит для холодных дней. Потягивать безалкогольный напиток под одеялом на диване - это так просто и вкусно!

% name% title
Этот напиток идеально подходит для холодных дней

Осенью и зимой мы хотим согреться, в том числе с помощью горячих напитков. Тем лучше, когда на столе есть альтернатива чаю. Этот сладкий безалкогольный яблочный пунш с корицей идеально подойдет для следующего уютного вечера на диване. Он готовится почти сам по себе и практически не требует времени на подготовку. К тому же: однажды приготовленный, этот сладкий яблочный пунш может храниться в холодильнике целую неделю, а потом его можно только разогреть перед употреблением.

Ингредиенты:

  • 10 яблок
  • 2 звездочки аниса
  • 4 палочки корицы
  • 100 грамм сахара
  • Половина апельсиновой корки
  • Веточка розмарина как украшение

Подготовка:

1. Вымойте и разрежьте яблоки на четвертинки. Снимите кожуру, если желаете. Затем положите кусочки яблока в большую кастрюлю. Добавьте воды, чтобы полностью покрыть яблоки. Затем добавьте сахар.

2. Положите палочки корицы и звездчатый анис в чайный фильтр и положите в кастрюлю вместе с апельсиновой цедрой. Довести до кипения и варить без крышки около часа. Перемешайте. Когда яблоки немного размякнут, их можно легко размять деревянной ложкой.

3.  По истечении часа убавьте огонь и дайте жидкости покипеть еще два часа с закрытой крышкой. Затем снимите с плиты и дайте остыть.

4. Удалите чайный фильтр со специями и апельсиновую корку и измельчите яблоки в пюре с помощью ручного блендера. Затем слейте жидкость через сито и разлейте по чистым бутылкам. Для идеального зимнего ощущения снова нагрейте яблочный пунш перед подачей на стол. Если хотите, можете добавить рюмку рома. Если пунш все еще слишком концентрированный, просто добавьте немного воды.

Источник: freundin

горячий напиток как готовить пунш рецепт пунша яблочный пунш
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы любите пунш?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дать лекарства умирающим без них онкобольным детям и взрослым пообещал Кремль
18:39 27-10-2020
Дать лекарства умирающим без них онкобольным детям и взрослым пообещал Кремль
Выжить на минималку: Питаться на сумму официаьной продуктовой корзины решились металлурги и горняки
18:28 27-10-2020
Выжить на минималку: Питаться на сумму официаьной продуктовой корзины решились металлурги и горняки
Жесткие ограничения из-за коронавируса введут в России. Когда, ответила Попова
18:16 27-10-2020
Жесткие ограничения из-за коронавируса введут в России. Когда, ответила Попова
Почему с доступом к деньгам актера Ефремова возникли трудности, рассказал его адвокат
18:10 27-10-2020
Почему с доступом к деньгам актера Ефремова возникли трудности, рассказал его адвокат
БердскУткнулся носом в асфальт грузовик на убитой ул. Химзаводской в Бердске
18:04 27-10-2020
Уткнулся носом в асфальт грузовик на убитой ул. Химзаводской в Бердске
По новым правилам начнут формировать правительство России 2
18:03 27-10-2020
По новым правилам начнут формировать правительство России
К рекомендациям по профилактике ковида добавили вакцину “ЭпиВакКорона”
18:00 27-10-2020
К рекомендациям по профилактике ковида добавили вакцину “ЭпиВакКорона”
Рецепт согревающего яблочного пунша для холодных вечеров
17:54 27-10-2020
Рецепт согревающего яблочного пунша для холодных вечеров
Места скопления людей начали дезинфицировать в Новосибирске
17:53 27-10-2020
Места скопления людей начали дезинфицировать в Новосибирске
Продлили пособия на детей до 3-х лет. До какого числа, узнайте
17:47 27-10-2020
Продлили пособия на детей до 3-х лет. До какого числа, узнайте