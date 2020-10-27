Ультиматум Тихановской: первая попытка была неудачной?

Протестующие стали выходить на улицы

С начала августа в Беларуси проходят акции протеста. В середине октября лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила «народный ультиматум» президенту Александру Лукашенко, потребовав его отставки. Иначе, как говорила она, — «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах». Срок «народного ультиматума» истек 25 октября. Лукашенко в отставку не ушел. Дождь собрал главное из того, что происходило в Беларуси 26 октября.

Забастовки на заводах

В забастовке приняли участие сразу несколько белорусских предприятий. Среди них — «ГродноАзот», Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, провайдер А1 и другие. Форма акций была разная. К примеру, сотрудники А1 вышли с плакатами и красно-белыми флагами в поддержку протестов к главному офису компании.

На Минском тракторном заводе рабочие ходили колонной по цехам и собирали людей на забастовку, сообщал Tut.by. В пресс-службе компании в разговоре с РИА Новости отметили, что технологические процессы не нарушены. По данным NEXTA, бастующие разошлись по цехам, но договорились снова пройтись маршем по заводу.

Около 50 работников Минского механического завода имени С. И. Вавилова «спонтанно собрались», после чего с ними встретился представитель профсоюза, писал Tut.by. «Договорились после смены встретиться с руководством предприятия на проходной и обсудить условия забастовки», — рассказал изданию один из работников завода.

Одна из самых сложных ситуаций сложилась на «ГродноАзот». Работники предприятия начали забастовку около 7 утра, после чего ОМОН попытался загнать их на территорию завода. Около 100 человек были задержаны. Как некоторые из них рассказали NEXTA, в автозаках их били дубинками.

Сообщения о стачках приходили также с Минского завода колесных тягачей, Минского автомобильного завод», завода «Атланта», Белкоммунмаша и других крупных предприятий, писал NEXTA.

Министерство промышленности отрицало сообщения о забастовках на предприятиях, сообщало РИА Новости. Однако, как отмечало агентство, нет сведений о ситуации на предприятиях «Газпром трансгаз Беларусь», «Савушкин продукт» и на Белорусском металлургическом заводе.

Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба, заявил министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик. «Собираются 10, 15, 20 человек, делаются специальные фотографии и сбрасываются в сеть, чтобы сказать, что завод не работает, протестует, не выполняет свои обязательства», — прокомментировал он ситуацию (цитата по госагентству «Белта»). Однако, по словам Пархомчика, определенные волнения все-таки были: работники заводов собирались в обед и «обсуждали текущую ситуацию», но продукция отгружалась в штатном режиме.

Забастовки в университетах

С самого утра также к протестам присоединились студенты — они начинали акции в зданиях университета, после чего выходили на улицы. В Белорусском государственном университете (БГУ) около ста студентов приняли участие в сидячей забастовке. После этого они вышли на проспект Независимости.



Кроме того, в забастовке участвовали студенты Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ). Как пишет NEXTA, их не выпускали из здания и не давали присоединиться к маршу, самых активных «уводили на разговор».

Помимо БГУ и БГПУ, в забастовке участвовали студенты Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Минского государственного лингвистического университета. После того как студенты вышли на улицы, их начали разгонять силовики. Дождь поговорил с одной из протестующих студенток Алиной Болбас.

Протесты на улицах

Протестующие стали выходить на улицы еще днем. В Минске прошел марш пенсионеров и врачей, к которому присоединились студенты. Точное количество протестующих неизвестно, но NEXTA называет дневной марш «многотысячной толпой». Люди также выходили на улицы за пределами Минска: в Гродно, Боровлянах, Осиповичи, Перхурово, Ракове. Протесты на улицах продолжаются и вечером.

Протесты на железной дороге

Протестующие призывали блокировать проезд на железной дороге мирным путем, включая на путях красный свет светофора. По данным NEXTA, из-за этого 26 октября были «колоссальные» задержки поездов, особенно на минском узле.

Утром 26 октября на различных участках железной дороги установлено пять случаев умышленного замыкания цепи, отчитался начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. По его словам, это повлекло сбои в работе программного обеспечения и привело бы к многочисленным человеческим жертвам, техногенным катастрофам, крупному материальному ущербу, «если бы эти действия не были пресечены».

Реакция властей и самой Тихановской



Лукашенко лично никак не комментировал происходящее в Беларуси 26 октября. Из материалов госагентства «Белта» следует, что он подписал несколько указов, которые никак не относятся к протестам, и поздравил президента Австрии с национальным праздником.

Тихановская же заявила, что благодарна каждому человеку, который поддержал общенациональную забастовку. По ее словам, забастовка «началась очень активно». «Из-под режима выбита последняя опора», — сказала пресс-секретарь Тихановской. Она выразила уверенность, что Лукашенко уйдет достаточно скоро.

Источник: tvrain.ru