Свалка на частные деньги: Отказался от видеоинтервью по строительству полигона между Бердском и Искитимом глава района Олег Лагода

Полигон ТКО на искитимской земле - это инициатива частного лица со 100% внебюджетным финансированием, заявил Лагода. И отправил к застройщику. Но будут ли проводиться повторные публичные слушания? И когда?

Жители Юго-Восточного микрорайона и СНТ «Марьин Лог» в недоумении. Полигон ТКО будет нести вред не только природе, но и здоровью людей



Не захотел отвечать на вопросы по строительству свалки на искитимской земле глава Искитимского района Олега Лагода во время видеоконференции. Напомним, Изолировать грунтовые воды, закрыть от птиц и даже не загрязнять воздух должны по новым правилам полигоны. Впишется ли в них новая свалка у Бердска, выяснял "Курьер. Среда. Бердск". Также застройщик обязан провести новые публичные слушания по стройке свалки по предписанию прокуратуры. Когда будут новые слушания? Как относится к планируемому строительству глава Лагода? Эти вопросы были переданы Олегу Владимировичу. "Курьер. Среда. Бердск" пригласил его на видео-интервью по программе Zoom. Он отказался, но на часть вопросов дал ответы. Читайте их.

Застройщик ООО "Полигон" вам уже предоставил проект на согласование?

По состоянию на 23.10.2020, в администрацию района не поступала проектная документация от застройщика. Исследования земельного участка, разработка проектной документации, получение заключений производится за счет собственника объекта строительства.

Какой проект планируется для реализации на этом участке по Территориальной схеме обращения с отходами?

Согласно территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области, в редакции постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 N.• 284 — п, на территории Совхозного сельсовета Искитимского района планируется объект размещения TKO с объектом обработки (ссылка для ознакомления: http://pub1ication.pravo.gov.ru/ Document/View/5400201908010001).

По замечаниям Искитимской межрайонной прокуратуры ООО "Полигон" сделали ошибку при проведении публичных слушаний по предстоящему строительству полигона. Теперь они обязаны провести повторно слушания. Есть ли в плане администрации Искитимского района проведение повторных публичных слушаний по строительству полигона? Если планируются повторные слушания - назовите дату, когда они будут проведены.

Повторная организация общественных обсуждений возможна только при обращении ООО «Полигон» о необходимости проведения повторных обсуждений.

По состоянию на 23.10.2020, обращение об организации проведения общественных обсуждений в форме слушаний, среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территория Искитимского района Hoвoси6иpcкoй области по объекту «Полигон TKO в Искитимском районе Новосибирской в администрацию района не поступало.

Насколько целесообразно строительство полигона на Искитимской земле? Почему это нужно?

В настоящее время в Искитимском районе отсутствуют действующие полигоны ТБО (TKO), полигоны Искитима и Бердска переполнены и в ближайшем будущем подлежат закрытию.

Как по вашему должны дальше растить овощи на землях СНТ "Марьин Лог", если на границе садового общества появится полигон, который заведомо принесет ущерб земле?

Полигон TKO — это комплекс природоохранительных вооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4, 5-гo класса опасности, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Таким образом, при соблюдении всех мер безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации полигона TKO, yщep6a для окружающей среды в жизни человека не ожидается.

Как лично вы относитесь к перспективе строительства полигона на Искитимской земле?

Администрация района не является инициатором проекта строительства полигона TKO в п.Маяк Искитимского района.

Как вы считаете безопасно строить полигон рядом с аэродромом "Бердск-Центральный"? Это безопасно для пилотов и живущих рядом людей?

В администрацию района не поступало предложений о рассмотрении других участков для размещения полигонов TKO.

Провидится ли экспертиза проекта полигона? На каком она этапе?

Поскольку полигон TKO — частная инвестиционная инициатива со 100% внебюджетным финансированием, администрация района не располагается сведениями на какой стадии находится проектная документация.

Есть ли разрешение на строительство полигона?

Администрацией района разрешение на строительство полигона TKO не выдавалось.

В Территориальной схеме обращения с отходами предусмотрен полигон с сортировочной линией ТКО в поселке Маяк Искитимского района. Может ли на его месте после запуска построиться мусороперерабатывающий завод?

При условии внесения изменений в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с TKO, Новосибирской области в получении требуемых заключений, возможно строительство мусороперерабатывающего завода.

Дополнительно сообщаю, что для получения более подробной информации об этапах я сроках подготовки документации по объекту строительства — Полигон TKO в п. Маяк Искитимского района, рекомендую обратиться к собственнику объекта ООО "Полигон". В связи с чем считаю не целесообразным проведение интервью на обозначенную тему.

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