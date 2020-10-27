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К рекомендациям по профилактике ковида добавили вакцину “ЭпиВакКорона”

18:00 27.10.2020 Фото: pexels.com
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Для того чтобы эпидемический процесс COVID-19 пошел на убыль, большая часть населения должна быть невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо "клеточной" памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител.

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С целью профилактики коронавируса следует применять умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин, это следует из обновленных рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
В рекомендации включена вакцина "ЭпиВакКорона" от научного центра "Вектор", зарегистрированная в октябре.
В рекомендациях говорится, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 целесообразно применять медикаментозную профилактику для отдельных групп населения, включая медицинских работников, говорится в документе.

По данным Минздрава, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α) в виде капель или спрея или умифеновир по 200 миллиграммов дважды в неделю в течение трех недель следует употреблять здоровым людям и тем, кто находится в группе риска — пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

При этом отмечается, что во время непосредственного контакта с пациентом, у которого подтвержден диагноз COVID-19, в качестве медикаментозной профилактики подойдет препарат гидроксихлорохин или рекомбинантный ИФН-α интраназально в комбинации с "Умифеновиром". Беременным женщинам рекомендовано только интраназальное введение рекомбинантного ИФН-α.
Ранее сообщалось, что Минздрав добавил компанию "Генериум" в список производителей вакцины "Спутник V" для профилактики коронавирусной инфекции.
Согласно обновленным рекомендациям, пациентов с коронавирусом могут перевести из стационара на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на COVID-19. Такое решение врачи могут принять при условии положительной динамики лечения. Так, у пациента должны исчезнуть лихорадка и высокая температура, отсутствовать признаки дыхательной недостаточности, а уровень C-реактивного белка должен быть меньше 10 мг/л.
Вакцина
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Обострение ситуации с COVID-19

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России, вероятно, вновь обострится в феврале-марте, летних показателей можно ожидать только к следующему лету, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, для того чтобы эпидемический процесс COVID-19 пошел на убыль, большая часть населения должна быть невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо "клеточной" памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

COVID-19 коронавирус пандемия
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