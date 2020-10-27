По новым правилам начнут формировать правительство России

Госдума приняла меняющий порядок формирования правительства закон

Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий новый порядок назначения на должность членов правительства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Поправки направлены на приведение законодательства в соответствие с измененной в результате общероссийского голосования Конституцией. Законопроект внес президент России Владимир Путин.

Как отметили в Госдуме, закон предусматривает усиление роли парламента. «Назначение членов правительства через обсуждение в ГД повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны», — указывал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Согласно закону председатель правительства, его заместители и министры (кроме министров силового блока) будут назначаться главой государства после их утверждения Госдумой. Глав Минобороны, МЧС, МВД, Минюста и МИДа назначит президент после консультаций с Совфедом.

При этом кандидата на пост премьера будет выдвигать глава государства, а министров — председатель правительства. Глава государства обязан утвердить последних, однако может позднее отстранить любого из них.