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По новым правилам начнут формировать правительство России

18:03 27.10.2020 Фото: duma.gov.ru
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Закон предусматривает усиление роли парламента.

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Госдума приняла меняющий порядок формирования правительства закон

Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий новый порядок назначения на должность членов правительства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Поправки направлены на приведение законодательства в соответствие с измененной в результате общероссийского голосования Конституцией. Законопроект внес президент России Владимир Путин.

Как отметили в Госдуме, закон предусматривает усиление роли парламента. «Назначение членов правительства через обсуждение в ГД повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны», — указывал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Согласно закону председатель правительства, его заместители и министры (кроме министров силового блока) будут назначаться главой государства после их утверждения Госдумой. Глав Минобороны, МЧС, МВД, Минюста и МИДа назначит президент после консультаций с Совфедом.

При этом кандидата на пост премьера будет выдвигать глава государства, а министров — председатель правительства. Глава государства обязан утвердить последних, однако может позднее отстранить любого из них.

депутат закон правительство
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От редакции

Нужен такой закон?

Аноним, 27 октября 2020 18:15
"А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!"
Аноним, 27 октября 2020 18:16
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь»............... способны только на слова, а не на дело.

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