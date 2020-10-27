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Озвучены реальные цифры по ковидным реанимациям Новосибирска

16:59 27.10.2020 Фото: pixabay.com
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Ситуация в отделениях реанимации и интенсивной терапии в инфекционных госпиталях Новосибирской области выглядит намного хуже, чем в ежедневных сводках оперативного штаба.

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Общее количество занятых реанимационных коек в инфекционных стационарах – 312

О количестве пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии инфекционных госпиталей.
В инфекционных стационарах, которые работают в режиме распределительных центров, находятся как пациенты с подтвержденным коронавирусом, так и пациенты с подозрением на него. В том числе и в отделениях реанимации.

В сводке оперштаба с самого начала пандемии публикуется количество пациентов в отделениях интенсивной терапии всех инфекционных стационаров только с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. По состоянию на утро 26 октября в отделениях интенсивной терапии находятся 137 пациентов с диагнозом COVID-19, из них 33 – на ИВЛ. Общее количество занятых реанимационных коек в инфекционных стационарах – 312.

Источник: zdrav.nso.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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