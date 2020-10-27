Выбросилась из окна в одних тапочках: Отправил под подписку о невыезде отца-мигранта подозреваемого в 8-летнем насилии падчерицы суд Новосибирска

Правозащитница Анна Тажеева переживает за, то что мужчина может продолжить насиловать детей, но у себя на родине.

Отчим насиловал девушку с 8 лет

В четверг, 22 октября, прошёл тайный суд на отчимом-мигрантом, который насиловал 16-летнию девушку на протяжение 8 лет.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» взял интервью у правозащитницы Анны Тажеевой, которая взяла на личный контроль ситуацию с несовершеннолетней. Как сообщила активистка, девочку не только насиловал неродной отец, но и всячески унижал и избивал. Также девочке доставалось от родной матери, которая заставляла сидеть дочку с младшими братьями и сестрами, готовить и стирать на всю семью, в том числе и на отчима. Последний раз девушка была в школе в 2018 году. Затем ее увезли в Таджикистан на два месяца, а после возвращения документы в школу не отнесли.

26 октября правозащитница Анна Тажеева в личной беседе «Курьер. Среда. Бердск» рассказала о решении тайного суда.

- Отчиму по решению суда от 22 октября вынесена мера пресечения подписка о невыезде. Мужчину из зала суда вывели через чёрный ход,- сообщила активистка Анна Тажеева.

Правозащитница по правам несовершеннолетних опасается того, что у мужчины нет вида на жительство в России, и самое суровое наказание, которые он может понести, это депортация на родину, где он сможет продолжить издеваться над несовершеннолетними детьми.

_______________________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.