27.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Выбросилась из окна в одних тапочках: Отправил под подписку о невыезде отца-мигранта подозреваемого в 8-летнем насилии падчерицы суд Новосибирска

17:45 27.10.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
0

Правозащитница Анна Тажеева переживает за, то что мужчина может продолжить насиловать детей, но у себя на родине.

% name% title
Отчим насиловал девушку с 8 лет

В четверг, 22 октября, прошёл тайный суд на отчимом-мигрантом, который насиловал 16-летнию девушку на протяжение 8 лет.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» взял интервью у правозащитницы Анны Тажеевой, которая взяла на личный контроль ситуацию с несовершеннолетней. Как сообщила активистка, девочку не только насиловал неродной отец, но и всячески унижал и избивал. Также девочке доставалось от родной матери, которая заставляла сидеть дочку с младшими братьями и сестрами, готовить и стирать на всю семью, в том числе и на отчима. Последний раз девушка была в школе в 2018 году. Затем ее увезли в Таджикистан на два месяца, а после возвращения документы в школу не отнесли.

26 октября правозащитница Анна Тажеева в личной беседе «Курьер. Среда. Бердск» рассказала о решении тайного суда.

- Отчиму по решению суда от 22 октября вынесена мера пресечения подписка о невыезде. Мужчину из зала суда вывели через чёрный ход,- сообщила активистка Анна Тажеева.

Правозащитница по правам несовершеннолетних опасается того, что у мужчины нет вида на жительство в России, и самое суровое наказание, которые он может понести, это депортация на родину, где он сможет продолжить издеваться над несовершеннолетними детьми.

_______________________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

16-летняя избиение изнасилование отчим-мигрант побои унижения
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как наказать насильника?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дать лекарства умирающим без них онкобольным детям и взрослым пообещал Кремль
18:39 27-10-2020
Дать лекарства умирающим без них онкобольным детям и взрослым пообещал Кремль
Выжить на минималку: Питаться на сумму официаьной продуктовой корзины решились металлурги и горняки
18:28 27-10-2020
Выжить на минималку: Питаться на сумму официаьной продуктовой корзины решились металлурги и горняки
Жесткие ограничения из-за коронавируса введут в России. Когда, ответила Попова
18:16 27-10-2020
Жесткие ограничения из-за коронавируса введут в России. Когда, ответила Попова
Почему с доступом к деньгам актера Ефремова возникли трудности, рассказал его адвокат
18:10 27-10-2020
Почему с доступом к деньгам актера Ефремова возникли трудности, рассказал его адвокат
БердскУткнулся носом в асфальт грузовик на убитой ул. Химзаводской в Бердске
18:04 27-10-2020
Уткнулся носом в асфальт грузовик на убитой ул. Химзаводской в Бердске
По новым правилам начнут формировать правительство России 2
18:03 27-10-2020
По новым правилам начнут формировать правительство России
К рекомендациям по профилактике ковида добавили вакцину “ЭпиВакКорона”
18:00 27-10-2020
К рекомендациям по профилактике ковида добавили вакцину “ЭпиВакКорона”
Рецепт согревающего яблочного пунша для холодных вечеров
17:54 27-10-2020
Рецепт согревающего яблочного пунша для холодных вечеров
Места скопления людей начали дезинфицировать в Новосибирске
17:53 27-10-2020
Места скопления людей начали дезинфицировать в Новосибирске
Продлили пособия на детей до 3-х лет. До какого числа, узнайте
17:47 27-10-2020
Продлили пособия на детей до 3-х лет. До какого числа, узнайте