27.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Почему с доступом к деньгам актера Ефремова возникли трудности, рассказал его адвокат

18:10 27.10.2020 Фото: pixabay.com
0

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.

% name% title
Адвокат прокомментировал информацию об аресте счетов Ефремова

По словам адвоката Петра Хархорина, деньги Ефремова в банковской ячейке, из которых он выплачивает компенсации потерпевшим, не были арестованы.
Личные деньги Михаила Ефремова в банковской ячейке, из которых он выплачивает компенсации потерпевшим, не арестованы, об аресте счетов, связанных с ИП, ему не известно, сообщил ТАСС один из адвокатов актера Петр Хархорин, комментируя информацию СМИ об аресте счетов его подзащитного.

Налоговая инспекция арестовала счета Ефремова, так как он не подал декларацию как индивидуальный предприниматель. "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но я об этом тоже слышал. Насколько я знаю, сейчас директор театрального коллектива, имеющий от Ефремова полномочия, выясняет, почему это произошло", - сказал Хархорин.

По словам адвоката, деньги Ефремова в банковской ячейке, из которых он выплачивает компенсации потерпевшим, не были арестованы. "Это личные средства. Как она [ячейка] может быть арестована в связи с его какой-то деятельностью? Я слышал, что там то ли не подана вообще декларация, то ли не вовремя подана. Какие-то формальные обстоятельства", - добавил он.

Хархорин еще раз подтвердил намерение Ефремова помогать гражданской жене погибшего по вине актера Сергея Захарова Ирине Стерховой и его матери. Он добавил, что пока не решено, какие суммы будут им выплачены. "Еще пока не определено, нам надо до ячейки добраться, где деньги лежат. Она на него оформлена, нет пока доверенности на жену [Ефремова Софью]", - сказал адвокат. Нотариальная доверенность будет оформлена только, когда в СИЗО поступят документы о вступлении приговора в силу. Ранее актер заявлял о желании поставить памятник погибшему в ДТП с его участием.

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.

Источник: ТАСС

актер ДТП насмерть пьяный за рулем Михаил Ефремов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько денег он заплатит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дать лекарства умирающим без них онкобольным детям и взрослым пообещал Кремль
18:39 27-10-2020
Дать лекарства умирающим без них онкобольным детям и взрослым пообещал Кремль
Выжить на минималку: Питаться на сумму официаьной продуктовой корзины решились металлурги и горняки
18:28 27-10-2020
Выжить на минималку: Питаться на сумму официаьной продуктовой корзины решились металлурги и горняки
Жесткие ограничения из-за коронавируса введут в России. Когда, ответила Попова
18:16 27-10-2020
Жесткие ограничения из-за коронавируса введут в России. Когда, ответила Попова
Почему с доступом к деньгам актера Ефремова возникли трудности, рассказал его адвокат
18:10 27-10-2020
Почему с доступом к деньгам актера Ефремова возникли трудности, рассказал его адвокат
БердскУткнулся носом в асфальт грузовик на убитой ул. Химзаводской в Бердске
18:04 27-10-2020
Уткнулся носом в асфальт грузовик на убитой ул. Химзаводской в Бердске
По новым правилам начнут формировать правительство России 2
18:03 27-10-2020
По новым правилам начнут формировать правительство России
К рекомендациям по профилактике ковида добавили вакцину “ЭпиВакКорона”
18:00 27-10-2020
К рекомендациям по профилактике ковида добавили вакцину “ЭпиВакКорона”
Рецепт согревающего яблочного пунша для холодных вечеров
17:54 27-10-2020
Рецепт согревающего яблочного пунша для холодных вечеров
Места скопления людей начали дезинфицировать в Новосибирске
17:53 27-10-2020
Места скопления людей начали дезинфицировать в Новосибирске
Продлили пособия на детей до 3-х лет. До какого числа, узнайте
17:47 27-10-2020
Продлили пособия на детей до 3-х лет. До какого числа, узнайте