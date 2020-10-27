Почему с доступом к деньгам актера Ефремова возникли трудности, рассказал его адвокат

Адвокат прокомментировал информацию об аресте счетов Ефремова

По словам адвоката Петра Хархорина, деньги Ефремова в банковской ячейке, из которых он выплачивает компенсации потерпевшим, не были арестованы.

Личные деньги Михаила Ефремова в банковской ячейке, из которых он выплачивает компенсации потерпевшим, не арестованы, об аресте счетов, связанных с ИП, ему не известно, сообщил ТАСС один из адвокатов актера Петр Хархорин, комментируя информацию СМИ об аресте счетов его подзащитного.

Налоговая инспекция арестовала счета Ефремова, так как он не подал декларацию как индивидуальный предприниматель. "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но я об этом тоже слышал. Насколько я знаю, сейчас директор театрального коллектива, имеющий от Ефремова полномочия, выясняет, почему это произошло", - сказал Хархорин.

По словам адвоката, деньги Ефремова в банковской ячейке, из которых он выплачивает компенсации потерпевшим, не были арестованы. "Это личные средства. Как она [ячейка] может быть арестована в связи с его какой-то деятельностью? Я слышал, что там то ли не подана вообще декларация, то ли не вовремя подана. Какие-то формальные обстоятельства", - добавил он.

Хархорин еще раз подтвердил намерение Ефремова помогать гражданской жене погибшего по вине актера Сергея Захарова Ирине Стерховой и его матери. Он добавил, что пока не решено, какие суммы будут им выплачены. "Еще пока не определено, нам надо до ячейки добраться, где деньги лежат. Она на него оформлена, нет пока доверенности на жену [Ефремова Софью]", - сказал адвокат. Нотариальная доверенность будет оформлена только, когда в СИЗО поступят документы о вступлении приговора в силу. Ранее актер заявлял о желании поставить памятник погибшему в ДТП с его участием.

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.

Источник: ТАСС