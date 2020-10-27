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Когда исчезнет необходимость носить маски, сообщила эксперт

17:45 27.10.2020 Фото: pixabay.com
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По ее словам, сейчас уже началось производство вакцины, разработанной центром "Вектор", и до конца года планируется наработать определенные объемы.

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Попова рассказала, когда исчезнет необходимость носить маски

Отказаться от необходимости носить маски будет возможно, когда люди будут защищены вакциной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Здоровое общество", проходящем на площадке МИА "Россия сегодня".
Так она ответила на вопрос, останутся ли маски навсегда.
"Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", — сказала глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что с 2016 года людям приходится носить маски с началом эпидемии гриппа.
Попова также ответила на вопрос, что лучше: переболеть коронавирусом или сделать прививку. По ее словам, ответ однозначен — надо вакцинироваться.
"Вирус неизвестен, мы его до конца не знаем", — напомнила Попова.

По ее словам, сейчас уже началось производство вакцины, разработанной центром "Вектор", и до конца года планируется наработать определенные объемы.
Что касается производства других вакцин, то, отметила глава Роспотребнадзора, для их производства используются разные площадки.
"У нас сегодня есть возможность производить значимое количество вакцины, не толкаясь на одной производственной площадке <...> Я не могу сказать, какая из них лучше, каждая будет иметь свою, так скажем, целевую аудиторию", — заключила она.

В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, — "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В октябре регистрацию получила вторая вакцина — разработка центра "Вектор". Еще один препарат, созданный Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас проходит клинические испытания.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус масочный режим пандемия
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Аноним, 27 октября 2020 18:18
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