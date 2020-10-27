«Самое страшное, что могло произойти»: Убийство отца прокомментировал экс-пилот «Формулы-1»

Сын убитого Александра Петрова, гонщик «Формулы-1», прокомментировал смерть отца

Сын убитого депутата Выборгского района Ленобласти, крупного бизнесмена Александра Петрова, гонщик «Формулы-1» Виталий Петров на своей странице в соцсети Instagram написал пост, посвященный отцу. «Это самое страшное, что могло со мной произойти… Моему горю нет предела. Сердце как будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всем белом свете. Мы с братом, с Мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушел, но он Жив. Жив во мне!» — написал молодой человек.

Александр Петров был убит выстрелом снайпера вечером 24 октября. Дело об убийстве сейчас расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Похороны бизнесмена пройдут завтра. Прощание пройдет в главном храме Выборга — Спасо-Преображенском соборе.