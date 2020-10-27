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Продлили пособия на детей до 3-х лет. До какого числа, узнайте

17:47 27.10.2020 Фото: pixabay.com
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Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В этот период выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически.

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Путин продлил порядок начисления выплат на детей

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В этот период выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически. Со 2 октября вновь начала работать норма, согласно которой для начисления выплаты нужно подавать заявление.

Поводом для продления инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции. Как поясняла вице-спикер Совфеда Галина Карелова, упрощенный порядок выплат на первого или второго ребенка позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях пандемии.

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