Уткнулся носом в асфальт грузовик на убитой ул. Химзаводской в Бердске

На Химзаводской улице Бердска 27 октября около 16.00 произошла авария с грузовиком. Информацией поделился наш читатель Владимир.
- Судя по всему, авария произошла из-за перегруза автомобиля: у машины сломалась рама и оторвало карданный вал. Пострадавших в данном инциденте нет, автомобиль достаточно оперативно убрали с проезжей части, - прокомментировал Владимир.
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