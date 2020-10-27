Уткнулся носом в асфальт грузовик на убитой ул. Химзаводской в Бердске

Авария произошла, скорее всего, из-за перегруза автомобиля: у машины сломалась рама и оторвало карданный вал.

Авария произошла на улице Химзаводской в Бердске, пострадавших нет

На Химзаводской улице Бердска 27 октября около 16.00 произошла авария с грузовиком. Информацией поделился наш читатель Владимир.

- Судя по всему, авария произошла из-за перегруза автомобиля: у машины сломалась рама и оторвало карданный вал. Пострадавших в данном инциденте нет, автомобиль достаточно оперативно убрали с проезжей части, - прокомментировал Владимир.

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