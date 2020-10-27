Жесткие ограничения из-за коронавируса введут в России. Когда, ответила Попова

Если строгий масочный режим и запрет массовости не поможет, страна уйдет на самоизоляцию.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, допустила введение новых ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА Новости, что если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом в России, то могут быть введены дополнительные ограничения.

Во вторник было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РФ о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19.

Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов.

"Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях",- сказала Попова.

Она пояснила, что сейчас нужно не допустить дальнейшего распространения заболеваемости коронавирусом, для этого необходимо носить маску, ходить в перчатках, беречь себя всеми доступными способами.