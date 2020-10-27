27.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Выжить на минималку: Питаться на сумму официальной продуктовой корзины решились металлурги и горняки

18:28 27.10.2020 Фото: ГМПР
2 0

В течение месяца участники эксперимента попробуют прожить на сумму чуть больше 4000 рублей. Такова стоимость продуктовой части потребительской корзины в Челябинской области на сентябрь 2020 года

% name% title
На Урале ставят эксперимент по выживанию на минимальной потребительской корзине

В Челябинской области представители металлургических предприятий решили поставить эксперимент по выживанию на минимум, заложенный государством на покупку необходимого набора продуктов. Как сообщили в  Горно-металлургическом профсоюзе во вторник, в акции участвуют работники металлургических, горнодобывающих и машиностроительных предприятий Челябинска, Сатки, Карабаша, Верхнего Уфалея, Бакала, а также члены их семей (всего 14 человек).

«Металлурги и горняки Челябинской области решили прожить на голый минимум, определенный для россиян государством. Это размер и состав потребительской корзины — одной из составных частей прожиточного минимума, который в свою очередь является основой для расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), — сообщили в профсоюзе. — В течение месяца участники попробуют прожить на сумму чуть больше 4 тыс. рублей. Такова стоимость продуктовой части потребительской корзины в Челябинской области на сентябрь 2020 года. Люди готовы отказаться от всех продуктов, которые привыкли покупать в обычной жизни, вместо них — питаться только самыми дешевыми и в лимитированном количестве».

Проект назвали «Жизнь на минималках». Акция стартовала 26 октября. Участники будут снимать ежедневные миниролики о своей жизни, режиме питания.

«МРОТ и стоимость потребительской корзины, которые сегодня установило государство, не соответствуют реалиям, прожить на них невозможно, — считают участники проекта. — Сейчас правительство РФ предлагает новую методику подсчета МРОТ (исходя из 42% медианной заработной платы, которая ниже средней на 20-25%), но это не улучшит ситуацию».

горняки металлурги минималка продуктов профсоюз эксперимент
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько выдержат?

Аноним, 27 октября 2020 19:21
НВР:
Думаю у ребят получится из принципа, потом восстановятся! Предложил бы эту акцию провести всеми "любимому" президенту повторить этот "подвиг" совершить, может интеллект возобладает... Самое главное продукты закупать по магазинным ценам, а не по кремлевским все по "3 рубля"!..
Аноним, 27 октября 2020 19:38
Кто это посчитал, пусть на эти деньги и живет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как избежать второго локдауна из-за COVID-19 в России, ответила Голикова
21:30 27-10-2020
Как избежать второго локдауна из-за COVID-19 в России, ответила Голикова
БердскГалина Коморникова: ищу редактора медленных новостей
21:18 27-10-2020
Галина Коморникова: ищу редактора медленных новостей
Чудесные поздравления на 28 октября с днем бабушек и дедушек
21:12 27-10-2020
Чудесные поздравления на 28 октября с днем бабушек и дедушек
Спрятала новорожденного в морозилку 14-летняя родившая в Новосибирской области 1
21:08 27-10-2020
Спрятала новорожденного в морозилку 14-летняя родившая в Новосибирской области
Подробный денежный лунный календарь на ноябрь 2020 года: 15 ноября - идеальный день для выплаты долгов
21:07 27-10-2020
Подробный денежный лунный календарь на ноябрь 2020 года: 15 ноября - идеальный день для выплаты долгов
"Кого в армию, кого на улицу": Отчислять студентов за акции протеста приказал Лукашенко
20:42 27-10-2020
Отставки мэра Локтя из-за точечной застройки требуют жители Новосибирска
20:24 27-10-2020
Отставки мэра Локтя из-за точечной застройки требуют жители Новосибирска
Влад Топалов показал нежное видео со своей партнершей из "Ледникового периода" вне съемок программы
20:19 27-10-2020
Влад Топалов показал нежное видео со своей партнершей из
Кто никогда не заразится коронавирусом, рассказали ученые
20:13 27-10-2020
Кто никогда не заразится коронавирусом, рассказали ученые
3 ноября 2020 года – завершение Ретроградного Меркурия: Как воспользоваться днем силы и что стоит делать в этот уникальный вторник
20:03 27-10-2020
3 ноября 2020 года – завершение Ретроградного Меркурия: Как воспользоваться днем силы и что стоит делать в этот уникальный вторник