Выжить на минималку: Питаться на сумму официальной продуктовой корзины решились металлурги и горняки

В течение месяца участники эксперимента попробуют прожить на сумму чуть больше 4000 рублей. Такова стоимость продуктовой части потребительской корзины в Челябинской области на сентябрь 2020 года

На Урале ставят эксперимент по выживанию на минимальной потребительской корзине

В Челябинской области представители металлургических предприятий решили поставить эксперимент по выживанию на минимум, заложенный государством на покупку необходимого набора продуктов. Как сообщили в Горно-металлургическом профсоюзе во вторник, в акции участвуют работники металлургических, горнодобывающих и машиностроительных предприятий Челябинска, Сатки, Карабаша, Верхнего Уфалея, Бакала, а также члены их семей (всего 14 человек).

«Металлурги и горняки Челябинской области решили прожить на голый минимум, определенный для россиян государством. Это размер и состав потребительской корзины — одной из составных частей прожиточного минимума, который в свою очередь является основой для расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), — сообщили в профсоюзе. — В течение месяца участники попробуют прожить на сумму чуть больше 4 тыс. рублей. Такова стоимость продуктовой части потребительской корзины в Челябинской области на сентябрь 2020 года. Люди готовы отказаться от всех продуктов, которые привыкли покупать в обычной жизни, вместо них — питаться только самыми дешевыми и в лимитированном количестве».

Проект назвали «Жизнь на минималках». Акция стартовала 26 октября. Участники будут снимать ежедневные миниролики о своей жизни, режиме питания.

«МРОТ и стоимость потребительской корзины, которые сегодня установило государство, не соответствуют реалиям, прожить на них невозможно, — считают участники проекта. — Сейчас правительство РФ предлагает новую методику подсчета МРОТ (исходя из 42% медианной заработной платы, которая ниже средней на 20-25%), но это не улучшит ситуацию».