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Дать лекарства умирающим без них онкобольным детям и взрослым пообещал Кремль

18:39 27.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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"Пандемия для всех стала поводом для того, чтобы вообще думать о концептуальном развитии, и так далее, в том числе и для президента", - сказал Песков.

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Песков заявил, что проблема с лекарствами для онкобольных будет решена
Сюжет: Онкология
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Дать лекарства умирающим без них онкобольным детям и взрослым пообещал КремльНовый прибор поможет распознать и исцелить рак мозгаЕщё 307 новостей

Правительство работает над устранением проблемы, возникшей в сфере обеспечения лекарственными препаратами пациентов с онкозаболеваниями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября.

"Вы знаете, что медицинский, что называется, сектор правительства, сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить", - сказал Песков журналистам, комментируя обращение ряда общественных организаций на имя президента РФ с просьбой принять меры в связи с нехваткой лекарственных препаратов для взрослых и детей с онкозаболеваниями.

Отвечая на уточняющий вопрос, считают ли в Кремле, что здравоохранение в России профинансировано в должном объеме, пресс-секретарь главы государства заметил, что нет ни одной страны в мире, где на медицинскую сферу выделяют достаточный объем средств. По его словам, даже в странах, где в соотношении к ВВП медицинская сфера профинансирована больше, чем в России, этот уровень также недостаточный.

"Пандемия для всех стала поводом для того, чтобы вообще думать о концептуальном развитии, и так далее, в том числе и для президента", - сказал Песков.

Вопрос увеличения финансирования в сфере здравоохранения, добавил он, является предметом анализа и бюджетной работы. "Вы знаете, что бюджетная работа ритмичная, и конечно, каждый раз это становится предметом для обсуждения", - сказал он.

Ранее стало известно, что представители 30 благотворительных фондов сообщили руководству РФ о катастрофической нехватке в стране онкологических препаратов как для взрослых, так и для детей. По их прогнозам, дефицит этих препаратов может привести в ближайшее время к гибели тысяч людей, если российские власти не примут экстренные меры.

бюджет ВВП здравоохранение онкологи препарат Дмитрий Песков
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От редакции

Почему нет денег на лекарства больным раком?

Аноним, 27 октября 2020 19:06
Да неужели?!! Полгода истязали граждан бестолковыми ограничениями, без возможности планово пролечиться от не менее опасных болезней, а теперь вдруг решили пропиариться на крови погубленных людей!
Да от осложнений, вызванных непролеченными планово болезней погибло и погибнет больше, чем от вашего фейкового барановируса!

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