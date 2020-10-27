Мест не хватает ковидным: еще 250 коек отдадут под зараженных в больницах Новосибирска

Для борьбы с ковидом в Новосибирской области введут дополнительный коечный фонд

Министерство здравоохранения Новосибирской области дополнительно перепрофилирует ряд медицинских учреждений для размещения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. О текущей эпидемиологической ситуации и проводимой в регионе работе рассказал на брифинге 27 октября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«На сегодняшний день наш план по перепрофилированию медицинских учреждений полностью реализуется, мы запустили все госпитали, подведомственные минздраву, которые должны были ввести. Кроме того, у нас есть предварительная договоренность о перепрофилировании федеральных учреждений – СОМЦ ФМБА и НИИТО. Клиника ФМБА уже перепрофилирована, мы ждем разрешения из Москвы. А в случае необходимости с начала ноября будет открыта перепрофилированная клиника НИИТО (при сохранении текущей эпидситуации). Мы будем расширять коечный фонд, чтобы пациенты могли получать квалифицированную помощь», – подчеркнул Константин Хальзов.

Госпиталь на базе СОМЦ ФМБА рассчитан на 150 коек, на базе НИИТО – на 100 коек.

Также глава регионального министерства здравоохранения обратил внимание, что на сегодняшний день в Новосибирской области улучшилась ситуация с доступностью врачей. Благодаря синхронизации работы колл-центров 03, 112 и 124 максимально сократилось время дозвона и увеличен охват пациентов. Кроме того, обсуждается вопрос привлечения к работе студентов-медиков.

По данным оперативного штаба на утро 27 октября в регионе выявлен 16 581 случай коронавирусной инфекции, в том числе у 1 046 детей. 13 766 пациентов выздоровели. Всего в Новосибирской области сделано 676 263 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 297 жителей региона, 52 948 человек сняты с меднаблюдения.