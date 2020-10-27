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Скончались еще 6 ковид-пациентов в оставшемся без кислорода госпитале Ростова

19:49 27.10.2020 Фото: Nso.ru
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Врачи ковидного госпиталя, развернутого на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где 12 октября умерли 13 пациентов с коронавирусом, подавали рапорт об отключении кислорода.

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Врач Топоров заявил о смерти ещё 6 пациентов в другом отделении моногоспиталя

Ростовский анастезиолог-реаниматолог Артур Топоров заявил, что во втором моногоспитале в 20-й городской больнице в ночь с 10 на 11 октября скончалось шесть человек. Аудио с записью слов доктора появилось в интернете.

– Мы потерял пятерых больных, которых возможно было спасти. Остальные пациенты значительно ухудшились. Важно отметить, что кислорода не было во всей больнице. И в моногоспитале №1 и моногоспитале №2. Во втором моногоспитале также умерло шесть человек за это время, – рассказал Топоров.

В разговоре с «Блокнот Ростов» информацию о смертях во втором моногоспитале он подтвердил, отметив, что подробностей не знает, так как он работал в другом отделении. Второе отделение находится в здании роддома.

Ранее медик рассказал о перебоях с кислородом в больнице. По словам Артура Топоров перебои фиксировались во второй половине дня 10 октября, но ситуация стала критической только вечером того же дня. Медикам даже пришлось подключать резервные запасы, но их хватило ненадолго.

– Мы подключили резервы отделения, которые создавал еще Борис Розин, но там старое оборудование и надолго их не хватило, – отметил Топоров.

Власти Ростова и области изначально факт трагедии в госпитале отрицали. Однако позже после серии публикаций в СМИ были вынуждены признать, что в тот день в реанимации действительно умерло пять человек. Однако факт проблем с кислородом они так и не признали.

Врачи ковидного госпиталя, развернутого на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где 12 октября умерли 13 пациентов с коронавирусом, подавали рапорт об отключении кислорода.

"Да, нам поступили данные в ходе проверки, [был] рапорт от реаниматологов, которые работали в отделении, о том, что были перебои и даже отключение. Но этот факт могут проверить, тем более это в красной зоне, только следственные органы, которые сейчас этим вопросом занимаются в полном объеме", - сказала начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.

Она уточнила, что, как выяснилось в ходе проверки, проблем с поставкой баллонов с кислородом со стороны снабжающей организации не было. "Была ли утечка или нет - мы тоже однозначно сейчас не можем сказать, - сказала Левицкая. - По объяснительным, которые нам давали: со стороны технической службы была объяснительная о том, что перебоев с подачей кислорода не было. В то же время также от исполняющего обязанности руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что все-таки перебои какие-то были".

При этом она уточнила, что одновременно в больнице умерли пять пациентов с коронавирусом, а не 13, как сообщали СМИ.

"[После проверки] инкриминируется смерть пяти пациентов, которые умерли примерно в одно время, потому что 13 пациентов [о которых сообщают СМИ], это были смерти, к сожалению, в течение дня", - сказала Левицкая.

Примечательно, что 27 октября должностей одновременно лишились министр здравоохранения Татьяна Быковская и глава горздрава Надежда Левицкая. Первая ушла на пенсию, а вторую уволил глава администрации Связаны ли данные кадровые решения с «кислородным скандалом» – неизвестно.

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