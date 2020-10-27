3 ноября 2020 года – завершение Ретроградного Меркурия: Как воспользоваться днем силы и что стоит делать в этот уникальный вторник

Практически каждый человек на протяжении 3 недель ощущал на себе томную и агрессивную силу Ретроградного Меркурия, который заставлял нервничать по пустякам, расстраиваться, сориться с коллегами и родными. Но ретроградный меркурий сдает позиции и теряет свое влияние с 3 ноября 2020 года, напоследок, даря отличный день силы и энергии.
Именно во вторник 3 ноября в последний день влияния Ретроградный Меркурий будет заряжать нас неимоверной энергией, которой просто необходимо пустить во благо.
Что делать 3 ноября 2020 года в последний день Ретроградного Меркурия:
• Назначать самые важные встречи
• Открывать вклады, играть на бирже, взять лотерейный билет
• Планировать крупные покупки
• Проводить время приятно, можно строить планы на будущее
• Заниматься самообразованием
• Открывать вклады, играть на бирже, взять лотерейный билет
Положительная сила последнего дня влияния Ретроградного Меркурия подарит силы на осуществление самого желаемого. Если у вас есть вредные привычки, самое время отказаться от них, это будет намного проще сделать на завершении слияния 2 планет, ваша сила будет подпитана силой космоса. Все, что вы начнете в этот вторник, обязательно завершиться успехом и принесет свои плоды в самое ближайшее время.