3 ноября 2020 года – завершение Ретроградного Меркурия: Как воспользоваться днем силы и что стоит делать в этот уникальный вторник

Во вторник 3 ноября в последний день влияния Ретроградный Меркурий будет заряжать нас неимоверной энергией, которой просто необходимо пустить во благо

Практически каждый человек на протяжении 3 недель ощущал на себе томную и агрессивную силу Ретроградного Меркурия, который заставлял нервничать по пустякам, расстраиваться, сориться с коллегами и родными. Но ретроградный меркурий сдает позиции и теряет свое влияние с 3 ноября 2020 года, напоследок, даря отличный день силы и энергии.

Именно во вторник 3 ноября в последний день влияния Ретроградный Меркурий будет заряжать нас неимоверной энергией, которой просто необходимо пустить во благо.

Что делать 3 ноября 2020 года в последний день Ретроградного Меркурия:



• Начинать новые дела• Назначать самые важные встречи• Открывать вклады, играть на бирже, взять лотерейный билет• Планировать крупные покупки• Проводить время приятно, можно строить планы на будущее• Заниматься самообразованием• Открывать вклады, играть на бирже, взять лотерейный билет

Положительная сила последнего дня влияния Ретроградного Меркурия подарит силы на осуществление самого желаемого. Если у вас есть вредные привычки, самое время отказаться от них, это будет намного проще сделать на завершении слияния 2 планет, ваша сила будет подпитана силой космоса. Все, что вы начнете в этот вторник, обязательно завершиться успехом и принесет свои плоды в самое ближайшее время.