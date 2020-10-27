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Кто никогда не заразится коронавирусом, рассказали ученые

20:13 27.10.2020 Фото: pexels.com
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При этом специалист отметил, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.

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В РАН рассказали о людях, неуязвимых для коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
Как избежать второго локдауна из-за COVID-19 в России, ответила ГоликоваКто никогда не заразится коронавирусом, рассказали ученыеЕщё 235 новостей

Некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с ним, но причины этого пока непонятны, рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян на форуме "Здоровое общество 2020", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня", передает РИА Новости.

"Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так", — сказал он.

При этом специалист отметил, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.

Люди с определёнными мутациями в генах не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По заявлению ведомства, мутации в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для попадания в клетки дыхательных путей, «могут облегчить или затруднить проникновение вируса».

«Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжёлого течения COVID-19, и тех «счастливчиков», кто «защищён» своими генами», — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет к COVID-19.

COVID-19 иммунитет коронавирус мутация эпидемиолог
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