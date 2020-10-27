Отставки мэра Локтя из-за точечной застройки требуют жители Новосибирска

Новосибирцы попросили депутатов помочь в отставке мэра из-за точечной застройки

Жители Железнодорожного района Новосибирска обратились к депутатам горсовета с просьбой помочь в отставке мэра Анатолия Локтя. Они считают, что глава города незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажки во дворе их домов. Авторы обращения также заявили митинг, где будут требовать остановить стройку.

Собственники квартир на улице Железнодорожной в Новосибирске обратились к вице-спикеру горсовета Антону Тыртышному (лидер фракции КПРФ, избран от этого округа) и депутату от коалиции «Новосибирск 2020» Антону Картавину. Жители просят их «разъяснить порядок» отзыва мэра и намерены обратиться в суд для получения основания для начала процедуры, следует из обращения, под которым поставили более 50 подписей.

Авторы документа считают, что увеличение плотности застройки на месте бывшей шоколадной фабрики стало возможно благодаря «коррупционной составляющей». В появлении стройплощадки под многоэтажку во дворе они винят мэра Анатолия Локтя.

Жители вывесили баннеры против точечной застройки на балконах. Также они заявили митинг в Нарымском сквере на 4 ноября, организаторы планируют, что на него придут 200 человек.

Ранее при работах по демонтажу здания бывшей шоколадной фабрики стена обрушилась на детскую площадку.

Жители выступают против стройки. Они перекрыли подъезды для строительной техники, расположенные на территории их домов. Также местные жители собрали более 100 подписей под обращениями к президенту Владимиру Путину, губернатору Андрею Травникову, мэру Анатолию Локтю, прокуратуру и СК. Они заявили, что строительство многоэтажки может привести к разрушению домов, расположенных рядом, а также перегрузит коммуникации и инфраструктуру микрорайона.

Согласно разрешению на строительство, передает Тайга.инфо, на месте бывшей шоколадной фабрики ООО «Енисей» планирует построить 17-этажный дом, включая два подземных этажа, на 130 квартир.