"Кого в армию, кого на улицу": Отчислять студентов за акции протеста приказал Лукашенко

По словам президента Белоруссии, протестующие перешли красную черту по многим направлениям, а когда это происходит, «власть должна реагировать»

Лукашенко потребовал отчислить участвующих в протестах студентов

Студентов, которые принимают участие в несогласованных акциях протестов, нужно отчислять из вузов. Об этом в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. <...>. Но они должны быть отчислены из вуза», — считает президент.

По его словам, то же касается и преподавателей, «которые гадко себя ведут в вузах».

Белорусский лидер также попросил чиновников «в связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах» «никого не просить и не уговаривать» — ни студентов, ни учителей. «В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут», — отметил он.

Похожую точку зрения Лукашенко выразил и по поводу рабочих, которые выходят на забастовки: «Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят».

Президент Белоруссии считает, что участники акций протеста перешли красную черту по многим направлениям. Так, заявил он, протестующие намеренно испортили оборудование на железной дороге, что могло привести к серьезным авариям, и повредили несколько светофоров в Минске. «Когда переступается красная линия, власть должна реагировать», — заявил Лукашенко.

Протесты в республике начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, которого поддержали более 80% избирателей. Оппозиция не признает его президентом и считает, что результаты были сфальсифицированы. Сам Лукашенко считает, что выборы прошли честно. Россия, в отличие от стран Евросоюза, признала победу Лукашенко на выборах.

25 октября в стране истек срок ультиматума, который Лукашенко предъявила оппозиция во главе с экс-кандидатом Светланой Тихановской. Она пригрозила, что если не будут исполнены основные требования — отставка действующего президента и освобождение всех политзаключенных, — в стране начнутся общенациональная забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж» в государственных магазинах.

Первый день забастовки начался 26 октября, ее поддержали «Гродно Азот», МТЗ и МЗКТ и другие предприятия. Также на призыв Тихановской откликнулись студенты. В частности, учащиеся Белорусского государственного университета начали «сидячую» забастовку в главном корпусе. На акции также вышли студенты БНТУ, БГУИР, БГМУ и МГЛУ. Студенческие протесты продолжились и 27 октября, передает Tut.by.