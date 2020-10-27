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Спрятала новорожденного в морозилку 14-летняя родившая в Новосибирской области

21:08 27.10.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Девочка сама созналась в содеянном полицейским. Уполномоченный по правам ребенка подтвердила гибель младенца.

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Девочка сама созналась в содеянном полицейским

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала гибель новорожденного, которого 14-летняя школьница насмерть заморозила в холодильнике.

"К сожалению, информация подтвердилась. Случай, конечно, страшный. Девочка состоит на учете, гуляет по ночам. Сейчас мы разбираемся, как ей занимались, как была организована работа с ней", — сообщила Надежда Болтенко местным СМИ.

О трагедии стало известно 27 октября. Школьница родила ребенка и положила его в морозилку. Вскоре она сама призналась в том, что сделала. Полицейские доставили ее в отдел.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют подробности трагедии.

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От редакции

Куда родители смотрели?

Аноним, 27 октября 2020 21:16
НВР:
скорее всего в стакан

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