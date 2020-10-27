Спрятала новорожденного в морозилку 14-летняя родившая в Новосибирской области

Девочка сама созналась в содеянном полицейским. Уполномоченный по правам ребенка подтвердила гибель младенца.

Девочка сама созналась в содеянном полицейским

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала гибель новорожденного, которого 14-летняя школьница насмерть заморозила в холодильнике.

"К сожалению, информация подтвердилась. Случай, конечно, страшный. Девочка состоит на учете, гуляет по ночам. Сейчас мы разбираемся, как ей занимались, как была организована работа с ней", — сообщила Надежда Болтенко местным СМИ.

О трагедии стало известно 27 октября. Школьница родила ребенка и положила его в морозилку. Вскоре она сама призналась в том, что сделала. Полицейские доставили ее в отдел.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют подробности трагедии.