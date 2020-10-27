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Как избежать второго локдауна из-за COVID-19 в России, ответила Голикова

21:30 27.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Необходима совокупность мер - своевременное оказание медицинской помощи и профилактические мероприятия. "Всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями", заявила вице-премьер.

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Голикова рассказала, как избежать второго локдауна из-за COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая усилия по обеспечению безопасности людей, своевременному оказанию медпомощи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер приняла участие в расширенном заседании Координационного совета "Деловой России". Во вступительном слове она отметила, что "Деловая Россия" представляет крупнейшее деловое объединение страны, и чрезвычайно важно предпринять все усилия для того, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.

"Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий. Всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями", - сказала Голикова, слова которой приводит ее секретариат.

COVID-19 коронавирус локдаун последствия Татьяна Голикова
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От редакции

Локдауна не будет?

Аноним, 27 октября 2020 21:48
Ну так вы не ищите черную кошку в темной комнате - не гадайте, есть "ковид" или нет, а оказывайте помощь всем без исключения, в т.ч. и с тяжелыми случаями ОРВИ, которых сейчас большинство.

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