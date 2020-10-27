Как избежать второго локдауна из-за COVID-19 в России, ответила Голикова

Необходима совокупность мер - своевременное оказание медицинской помощи и профилактические мероприятия. "Всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями", заявила вице-премьер.

Голикова рассказала, как избежать второго локдауна из-за COVID-19

Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая усилия по обеспечению безопасности людей, своевременному оказанию медпомощи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер приняла участие в расширенном заседании Координационного совета "Деловой России". Во вступительном слове она отметила, что "Деловая Россия" представляет крупнейшее деловое объединение страны, и чрезвычайно важно предпринять все усилия для того, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.

"Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий. Всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями", - сказала Голикова, слова которой приводит ее секретариат.