"Антибиотиков завались": доложили об исчезновении ажиотажа в аптеках губернатору Новосибирской области

"В розничной аптечной сети существенно увеличились запасы антивирусных препаратов. При этом спрос не превышает наличие препаратов в аптечных организациях", заявила глава регионального Росздравнадзора.

Губернатор Андрей Травников провел совещание по обеспечению региона антибиотиками и противовирусными препаратами

Вопросы снабжения лечебных учреждений и жителей области необходимыми медицинскими препаратами рассмотрели участники оперативного совещания по недопущению распространения коронавирусной инфекции, прошедшего под руководством губернатора Андрея Травникова 27 октября.

По информации руководителя территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елены Хрусталевой, ситуация в регионе со снабжением необходимыми при терапии COVID медикаментами нормализуется.

«Росздравнадзором ежедневно проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов, как в оптовой, так и в розничной фармацевтической сети. Это более 60 аптечных организаций, оптовых и розничных, которые ежедневно представляют нам информацию. Положительная динамика отмечается за последние пять дней, с 21 по 26 октября – увеличение количества остатков на складах в оптовых организациях антивирусных препаратов с 8,3 тыс. до 41,2 тыс, то есть фактически в пять раз. Количество антибиотиков также выросло – с 5,3 тыс до 17,4 тыс. упаковок. В розничной аптечной сети существенно увеличились запасы антивирусных препаратов – с 3 тыс. упаковок до более чем 41 тыс. упаковок, и антибиотиков – с 3 тыс. упаковок до 8,8 тыс. упаковок. При этом спрос не превышает наличие препаратов в аптечных организациях. Сохраняется проблематика технического характера, которая на текущий момент решается», – отметила она.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, ситуация на рынке антибиотиков и противовирусных препаратов стабилизируется.

«По муниципальной сети на прошлой неделе велся активный мониторинг – и видно даже по чекам, что ажиотаж резко спал, то есть максимальные чеки были в среду, это 17,5 тысяч, в воскресение – порядка 9,3 тыс. Практически в два раза снизилась активность населения, несмотря на выходные», – подчеркнул Андрей Гончаров.

Также министр отметил, что в ближайшее время в регион должны поступить 12 тыс. упаковок необходимых антибиотиков. Кроме того, заключено соглашение по увеличению этого объема более чем в два раза. Совместно с Минпромторгом РФ предпринимаются меры по скорейшему поступлению в аптечную сеть лекарств, чей идентификационный маркировочный номер не определен.

Напомним, что в понедельник, 26 октября, губернатор Андрей Травников проконтролировал выполнение поручения по организации поставок медикаментов в аптечные сети региона.