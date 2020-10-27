Проиндексируют пенсии ради исполнения Конституции? Путин приказал, а в бюджете не предусмотрели

В середине октября появилась информация, что 29 октября Госдума планирует рассмотреть сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, которую не повышали с 2016 года. Лед тронулся?

Прояснились сроки индексации пенсий работающим пенсионерам

На этой неделе Госдума должна рассмотреть сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Любопытно, что всего месяц назад те же три документа рекомендовал отклонить профильный комитет Госдумы. Такая же участь ждала и более ранние инициативы об индексации пенсий пожилым работникам. Настроения поменялись, когда возобновить индексацию пенсий поручил президент Владимир Путин.

Эксперты считают, что индексацию решили вернуть, потому что она упоминается в Конституции РФ после принятия поправок. Впрочем, как выяснил МК, бюджетом на следующий год и на плановый период 2022-2023 года никакая индексация не предусмотрена.

Индексация пенсий работающим приостановлена в 2016 году из-за дефицита средств Пенсионного фонда. Тогда эта мера рассматривалась как временная. Еще в 2017 году министр финансов Антон Силуанов говорил, что к вопросу об индексации таких пенсий правительство может вернуться в 2020 году. Однако в начале прошлого года тогдашний глава ПФР Антон Дроздов заявлял, что на индексацию понадобится 368 млрд рублей в год и что таких денег у фонда нет. На тот момент в стране насчитывалось 9,6 млн работающих пенсионеров.

С момента отмены индексации за ее возобновление постоянно выступала думская оппозиция и некоторые сенаторы, регулярно вносились соответствующие законопроекты, но все они получали лишь отрицательные отзывы от профильного комитета ГД и правительства. Обоснование было одним и тем же: мол, корректировка размера страховой пенсии является компенсацией инфляционных издержек, а работающим гражданам эти издержки покрывает зарплата. Кроме того, в кабмине ссылались на нехватку средств в бюджете.

Лед тронулся только в октябре, когда на совещании с главами думских фракций проработать вопрос возврата индексации поручил Путин. После этого соответствующие предложения в правительство направила уже не оппозиция, а правящая партия – «Единая Россия». Замглавы фракции Андрей Исаев тогда пояснил, что тема обсуждалась с Пенсионным фондом и с Министерством труда.

В середине октября появилась информация, что 29 октября Госдума планирует рассмотреть сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Авторы инициатив – сенатор Василий Иконников, а также фракции ЛДПР и «Справедливая Россия». Предполагается, что предложения из трех документов могут сформировать в один законопроект. Комментируя грядущее рассмотрение инициатив, парламентарии заявили, что рассчитывают на учет фактора индексации при рассмотрении федерального бюджета на следующий год.

Вот только проект федерального казны, а также проект бюджета ПФР будут слушаться в Госдуме за два дня до предполагаемого рассмотрения законопроектов об индексации, 27 октября. «В проекте федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов никакой индексации работающим пенсионерам нет. В бюджете ПФР заложена только индексация для тех, кто перестает работать», - сообщил первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Валентин Шурчанов.

Депутат от КПРФ напомнил, что его фракция тоже вносила несколько законопроектов о социальном обеспечении пенсионеров, однако и они были отклонены. «То, что по вопросу индексации работающим пенсионерам наметился сдвиг – это уже хорошо. Какой именно сдвиг, предстоит решить. Есть разные варианты: полная индексация или поэтапная», - добавил он. По его словам, сначала законопроекты рассмотрит профильный комитет по социальной политике, труду и делам ветеранов.

В законопроектах фигурируют разные суммы индексации – от 184 млрд до 1,3 трлн рублей. Эксперты считают, что властям удобнее и дешевле провести индексацию по инфляции: этого будет достаточно, чтобы исполнить положения Конституции. Между тем, неработающим пенсионерам выплаты индексируют на большую сумму. Например, в 2020 году им повысили страховые пенсии на 6,6%, что в 2,2 раза было выше инфляции в 3%.

Со старшим научным сотрудником Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Татьяной Омельчук мы посчитали, во сколько может обойтись бюджету индексация по инфляции для работающих пенсионеров. «Прогнозируемая инфляция за год – 3,8%. Если грубо, то 9,6 млн работающих пенсионеров умножаем на среднюю страховую пенсию в 15 тыс., затем на 0,038 и на 12 месяцев. Получаем 65 млрд в год», - рассуждает наша собеседница. Это для бюджета посильная сумма.

Разделяет ли подобное мнение Минфин – пока вопрос. Возможно, ответ на него общество узнает уже на этой неделе.