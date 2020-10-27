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Разбомбил машину с министром обороны Нагорного Карабаха турецкий беспилотник. Смотрите видео

22:06 27.10.2020 Фото: Скриншот
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К месту инцидента тут же подоспели армянские военнослужащие, находившиеся неподалеку. Удар наносил летательный аппарат турецкого производства, находящийся на вооружении азербайджанской армии.

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Турецкие СМИ демонстрируют видео удара по министру обороны Нагорного Карабаха

В Сети появились кадры удара по автомобилю, в котором, как утверждают турецкие СМИ, находился командующий армией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики генерал Джалал Арутюнян.

В частности, издание Hürriyet сообщает, что Министерство обороны Азербайджана поделилось записью, запечатлевшей момент уничтожения внедорожника с высокопоставленным военным.

На кадрах видно, как боеприпас попал в транспортное средство, которое вспыхнуло после взрыва. К месту инцидента тут же подоспели армянские военнослужащие, находившиеся неподалеку.

В сообщении отмечается, что удар наносил беспилотный летательный аппарат турецкого производства, находящийся на вооружении азербайджанской армии.

Напомним, что утром во вторник, 27 октября, лидер НКР Араик Арутюнян опубликовал информацию о своем решении сменить министра обороны.

Вместо генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна этот пост занял генерал-майор Микаел Арзуманян, ветеран первой войны в Нагорном Карабахе.

"Решение об освобождении Джалала Арутюняна продиктовано полученным им накануне ранением, и это не должно стать поводом для обсуждений", – подчеркнул Араик Арутюнян.

Напомним, что ожесточенные бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. На данный момент азербайджанские части сумели потеснить противника и продвинуться вперед.

За время ведения боевых действий в регионе несколько раз объявлялось перемирие, однако стороны многократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. Международное сообщество не оставляет попыток усадить участников конфликта за стол переговоров.

азербайджан беспилотник взрыв генерал Джалал Арутюнян
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От редакции

Карабах с кем хочет остаться?

Аноним, 27 октября 2020 22:24
Беда политиков в том, что они за "своей" землёй не видят живущих на этой земле людей, их желания и стремления. Посылать на смерть своих граждан - обычное для них решение.

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