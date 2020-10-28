Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

Набор сотрудников ОА "БЭМЗ" на вакансии от рабочего до инженера.

АО БЭМЗ требуются: - регулировщик РЭА;

- контролер деталей и приборов (опыт);

- специалист по охране труда; кладовщик (металл);

- электромонтер по ремонту электрооборудования;

- слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования (опыт);

- слесарь-ремонтник (6 разряд);

- прессовщик изделий из пластмасс;

- корректировщик гальванических ванн;

- наладчик автоматов и полуавтоматов;

- уборщик территории;

- уборщик производственных помещений;

- столяр (возможно обучение). Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,

проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».

т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

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