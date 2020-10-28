Что нельзя делать в особое Голубое полнолуние 31 октября 2020 года

Влияние голубой луны будет негативным, но при желании каждый может изменить ситуацию, приложив немного усилий при подготовке к сложной дате. Астрологи рекомендуют расставить жизненные приоритеты и понять свои желания, чтобы после, 31 октября 2020 года, иметь точный план действий при той или иной ситуации.
Энергию полнолуния можно использовать для помощи близким, достижений в творческой сфере или загадывания самых заветных желаний. Но поддаваться на негативные порывы, даже в самый критический момент, специалисты не рекомендуют: можно совершить судьбоносную и неисправимую ошибку.
Нельзя в полнолуние 31 октября 2020 года начинать новые дела и перегружать себя физически и эмоционально. Не рекомендуется совершать крупные финансовые вложения или траты, выяснять отношения с близкими, знакомыми и незнакомыми людьми. Можно мечтать, заниматься творчеством, медитацией, саморазвитием и самопознанием.
Источник: 1rre.ru