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Что нельзя делать в особое Голубое полнолуние 31 октября 2020 года

15:09 28.10.2020 Фото: pixabay.com
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Нельзя в полнолуние 31 октября 2020 года начинать новые дела и перегружать себя физически и эмоционально.

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Влияние голубой луны будет негативным, но при желании каждый может изменить ситуацию, приложив немного усилий

Влияние голубой луны будет негативным, но при желании каждый может изменить ситуацию, приложив немного усилий при подготовке к сложной дате. Астрологи рекомендуют расставить жизненные приоритеты и понять свои желания, чтобы после, 31 октября 2020 года, иметь точный план действий при той или иной ситуации.

Энергию полнолуния можно использовать для помощи близким, достижений в творческой сфере или загадывания самых заветных желаний. Но поддаваться на негативные порывы, даже в самый критический момент, специалисты не рекомендуют: можно совершить судьбоносную и неисправимую ошибку.

Нельзя в полнолуние 31 октября 2020 года начинать новые дела и перегружать себя физически и эмоционально. Не рекомендуется совершать крупные финансовые вложения или траты, выяснять отношения с близкими, знакомыми и незнакомыми людьми. Можно мечтать, заниматься творчеством, медитацией, саморазвитием и самопознанием.

Источник: 1rre.ru

астрология голубая луна голубое полнолуние запреты дня полнолуние что можно и нельзя
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