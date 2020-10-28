Краткий гороскоп на среду 28 октября для всех знаков

Гороскоп на среду, 28 октября и 12-13 лунный день, предупреждает знак Зодиака Весы о возможном карьерном крахе.
Очень светлый день ожидается в жизни Раков и Близнецов, сообщает Главред.
Близнецам сулят выгодные покупки, а Ракам возможность получить "недоступное".
Что напророчено представителям воздушных знаков Зодиака
Водолей
Захочется переворотов и революций, но день для этого не подходит. Все может "устаканиться" после небольшой встряски.
Весы
Вся деятельность может пойти коту под хвост. Есть угроза лишиться крупной суммы. Можно действовать и вести себя по-другому.
Близнецы
Есть шанс что-то выгодно купить или заключить хорошую сделку. Женщинам советуют не отказываться от возможностей с кем-то познакомиться.
Что напророчено представителям земных знаков Зодиака
Можно знакомиться, но не стоит окунаться с головой в эмоции – вас могут не так понять. Есть шанс блеснуть и стать счастливее.
Козерог
Можно открывать кошелек – прогнозируются выгодные покупки. Впускайте в жизнь новых людей.
Дева
Возможны комплименты от чистого сердца. Великодушие и откровенность могут неправильно воспринять.
Что напророчено представителям огненных знаков Зодиака
Овен
Стрелец
Женщинам советуют впускать в жизнь новых людей. Мужчинам посоветовали быть осторожными во время контакта с опасными предметами.
Лев
"Включите" трезвость, возможно, вы чего-то не видите или что-то не так воспринимаете. Не бойтесь заводить новые деловые связи.
Что напророчено представителям водных знаков Зодиака
Рыбы
Не рассчитывайте на прорывы в деятельности. Материальное положение может оказаться не очень стойким.
Рак
Настроение может прыгать из стороны в сторону. Вы можете запросто взять то, что раньше казалось недоступным.
Скорпион
Не думайте, что в материальных делах сто процентов все "выгорит". Скоро вы сможете почувствовать пользу от замыслов.