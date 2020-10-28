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Гороскопы / Общество

Краткий гороскоп на среду 28 октября для всех знаков

00:01 28.10.2020 Фото: pixabay.com
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Близнецам сулят выгодные покупки, а Ракам возможность получить "недоступное".

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Очень светлый день ожидается в жизни Раков и Близнецов

Гороскоп на среду, 28 октября и 12-13 лунный день, предупреждает знак Зодиака Весы о возможном карьерном крахе.

Очень светлый день ожидается в жизни Раков и Близнецов, сообщает Главред.

Близнецам сулят выгодные покупки, а Ракам возможность получить "недоступное".

Что напророчено представителям воздушных знаков Зодиака
Водолей
Захочется переворотов и революций, но день для этого не подходит. Все может "устаканиться" после небольшой встряски.

Весы
Вся деятельность может пойти коту под хвост. Есть угроза лишиться крупной суммы. Можно действовать и вести себя по-другому.

Близнецы
Есть шанс что-то выгодно купить или заключить хорошую сделку. Женщинам советуют не отказываться от возможностей с кем-то познакомиться.

Что напророчено представителям земных знаков Зодиака

Телец
Можно знакомиться, но не стоит окунаться с головой в эмоции – вас могут не так понять. Есть шанс блеснуть и стать счастливее.

Козерог
Можно открывать кошелек – прогнозируются выгодные покупки. Впускайте в жизнь новых людей.

Дева
Возможны комплименты от чистого сердца. Великодушие и откровенность могут неправильно воспринять.

Что напророчено представителям огненных знаков Зодиака
 Овен

Можно купить что-то, прогнозируется удача. Можете открываться – новые знакомства могут принести удовольствие.

Стрелец
Женщинам советуют впускать в жизнь новых людей. Мужчинам посоветовали быть осторожными во время контакта с опасными предметами.

Лев
"Включите" трезвость, возможно, вы чего-то не видите или что-то не так воспринимаете. Не бойтесь заводить новые деловые связи.

Что напророчено представителям водных знаков Зодиака
Рыбы
Не рассчитывайте на прорывы в деятельности. Материальное положение может оказаться не очень стойким.

Рак
Настроение может прыгать из стороны в сторону. Вы можете запросто взять то, что раньше казалось недоступным.

Скорпион
Не думайте, что в материальных делах сто процентов все "выгорит". Скоро вы сможете почувствовать пользу от замыслов.

астрология гороскоп гороскоп на среду знаки зодиака
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