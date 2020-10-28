8 советов сотруднику при увольнении

Не нужно молчать о своих заслугах, и не забывать говорить о том, как много сделано для организации. Если специалист хороший – начальство пойдет на уступки, и добавит вам зарплату.

Если начальство захочет уволить – оно это сделает, поскольку законы работают слабо

Всегда неприятно, когда на работе вам уволиться. Это значит, что в финансовом понимании могут наступить не лучшие времена, пока не найдется новая работа. Кроме того, потеря работы станет ощутимым ударом по психике. Чтобы избежать последствий этого неприятного инцидента, своим опытом поделились некоторые люди, прошедшие через такое испытание и сумевшие в короткий срок найти другую работу и наладить свое финансовое положение.

Олеся Маргулис: не стоит молчать о своих заслугах

Не нужно позволять нагружать себя неоплачиваемой работой, стоит требовать заслуженного вознаграждения за выполняемую работу. Не нужно молчать о своих заслугах, и не забывать говорить о том, как много сделано для организации. Если специалист хороший – начальство пойдет на уступки, и добавит вам зарплату.

Игорь Котелевский: нужно собирать убедительные доводы

Если начальство захочет уволить – оно это сделает, поскольку законы работают слабо. Это нужно взять во внимание, и аккуратно сложить в папочку все подтверждающие документы по оплате вашего труда. И в случае несправедливого увольнения можете смело подавать на работодателя в суд, подтвердив каждое требование документально. Таким способом можно получить не только положенную зарплату, но и компенсацию за нанесенный моральный вред.

Ольга Халамовская: надо хранить все документы, и обязательно снимать с них копии

Подпись нужно ставить под каждой бумагой, которую подкладывает начальство, а себе в обязательном порядке оставлять копию. И если возникнет ситуация, что придется обращаться в суд, а начальство где-то потеряет необходимый документ – будет его копия. И суд обяжет руководство найти потерянный документ, либо восстановить его оригинал. Таким способом можно вернуть деньги, которые хотела прикарманить фирма.

Илья Степашин: лучше беречь самооценку

Незаконное увольнение может негативно отразиться на самооценке, и погрузить в депрессию, если человек не сможет защитить свою репутацию. Допустим, приняли на работу, а через два дня заявили об увольнении, заявив о «служебном несоответствии», хотя прекрасный специалист, которому под силу любая задача. Какое может быть «несоответствие»? А вот какое, например, начальник принял на работу свою родственницу – для нее и надо было освободить место.

Елена Апраксина: не вините в случившемся только себя

Молодые специалисты – выпускники вузов, рады любой работе по специальности, и не слишком требовательны к своим работодателям. А проработав два-три месяца, — замечают, что менее квалифицированные коллеги получают более высокую зарплату. О своем несогласии с оплатой труда они заявляют работодателю. А тот в ответ говорит, что вы не отвечаете требованиям занимаемой должности, и просят написать заявление об уходе с работы по собственному желанию.

В создавшейся ситуации человек начинает винить себя: вдруг и вправду не справляется с работой.

Однако, как выяснилось, дело вовсе не в том, что вы неопытны: с выполнением работы у вас все в порядке. Ищите себе другую работу.

Сергей Иващенко: важно обращать внимание на проблемы компании

Устраиваясь на работу, попытайтесь выяснить, насколько прочно «стоит на ногах» фирма, в которой намерены трудиться. Допустим, не удается это узнать. Но при первой же задержке с выдачей зарплаты лучше начать поиски другой работы. Бывшие коллеги, которые продолжают трудиться без зарплаты, могут не получить ее никогда, поскольку фирма объявит себя банкротом, а имущества, выставленного на продажу, не хватит для того, чтобы выплатить хотя бы небольшую часть зарплаты.

Любовь Еременко: не питайте иллюзий насчет работодателя

При поступлении на работу, когда проходит собеседование, работодатель может показаться добрым и милым человеком, таким себе «душкой». Он может наобещать с «три короба», что собой закроет значительную текучесть кадров. но все станет на места, как неприятности затронут работника лично. Скажем, поставили продавцом в склад сантехники. А через месяц в складе проводят ревизию, и обнаруживают недостачу двух – трех унитазов.

Сергей Литвиненко: стоит задуматься об открытии своего бизнеса

Никогда не суйте нос в чужой бизнес, просто работайте, как все. А если хотите видеть результаты своего труда и влиять на рабочий процесс, попробуйте открыть свой бизнес. Иначе инициативу начальник повернет себе во благо, а вас просто уволит за профнепригодность.

Источник: rsute.ru