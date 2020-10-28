Сердечный приступ: Как остановить и распознать?

Практически 70% всех случаев летальных и сходов получаются именно из-за того, что человек и его окружение вовремя не обнаружили источник недуга.

Сердечный приступ характеризуют как инфаркт

Заболевания сердечного характера являются самыми сложными и страшными одновременно, ведь большинство из них, а тем более в запущенной форме, могут привести к осложнениям, а иногда и летальному исходу.

Иными словами, сердечный приступ еще и характеризуют как инфаркт. И помимо того, что у человека появляется боль в грудной клетке, существует еще масса симптомов, которые указывают на наличие такой проблемы в скрытом виде.

Симптомы инфаркта можно перепутать с отравлением или простудой

Зачастую считается, что сердечная недостаточность может выражаться в болезненном состоянии самого органа, но на самом деле, очень часто, практически 70% всех случаев летальных и сходов получаются именно из-за того, что человек и его окружение вовремя не обнаружили источник недуга.

В любом случае, такие обычные и ничем не приметные симптомы могут указывать на то, что человек подвержен приступам:

рвота и тошнота, которые не сопровождаются интоксикацией и не являются подтверждением отравления;

холодный пот, обмороки и головокружения у женщин, которые легко спутать с токсикозом;

удушье, сухой кашель и боль в горле.

Какие срочные меры предпринять до приезда врачей

Естественно, инфаркт не переносят на ногах, но до того, как скорая констатирует факт самого приступа не лишним будет предпринять некоторые меры.

В каждой аптечке есть аспирин, поэтому если нет аллергии или индивидуальной непереносимости, то таблетка этого препарата «заведет» механизм сердца, которому в момент приступа не хватает кислорода. Однако о принятии любых средств, нужно обязательно сообщить врачу, дабы не вызвать передозировку уже профессиональными мерами врачей.

Так как организму и так не хватает воздуха, нужно усадить больного максимально комфортно, расстегнуть все пуговицы, ремни и все что может сжимать тело. Открыть окна или обеспечить чистый холодный воздух.

Одной из главных ошибок людей в таких случаях является то, что они пытаются сразу же дать сердечные таблетки, не измерив при этом давление. Если же оно повышено или понижено, препараты для стабилизации могут улучшить ситуацию.

Кроме того, что инфаркт довольно серьезная проблема, после каждого пережитого приступа на сердце остаётся рубец, что пагубно влияет на дальнейшую его работу.

Таким образом, пациенты, неоднократно пережившие данное состояние, подвержены повторным приступам в 4-7 раз чаще чем остальная группа риска.

Источник: rsute.ru