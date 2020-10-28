Спецвыпуск "Больницы переполнены, медики на грани: вторая волна СОVID-19 накрыла Бердск" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября 2020

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

Газета "Курьер. Среда. Бердск" вышла 28 октября 2020

28 октября 2020 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:

Приказ от Роспотребнадзора: с 28 октября все россияне обязаны быть в масках Акция «Сухая попа» продолжается: нужны подгузники, зубная паста и туалетная бумага детям, больным туберкулезом Вторая коронавирусная волна: пульмонология переполнена, бердчане занимаются самолечением Сигнал в трудовую инспекцию: заработки упали, врачей и машин не хватает Новые правила работы: без ковидной лихорадки «скорую» не жди Трофеи людоеда нашла в подсобке мать блокадницы Урыльник, украшения, предметы старины со дна Обского моря собирают бердчане Не отличить от настоящей: десантник сделал пушку в своем гараже От острога до города: поражает своей историей 304-летний Бердск Легендарный и загадочный: где бердчанам получить незабываемые впечатления? Пол-Европы прошагали: о наступлении на фашистов, кровопролитной битве за город, зверствах бандеровцев рассказал фронтовик в своей книге Важные телефоны: куда звонить, если не приезжает на вызов врач Закрыли двери из-за COVID-19 службы в Бердске Шесть тысяч человек погибли в Первой Чеченской войне Выжить в экстремальных ситуациях, преобразиться, научить готовить помогут книги«Как я съел собаку»: спектакли, книжные выставки, конкурсы не дадут хандрить осенью

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет в декабре 2020 года.

Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 28 октября 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.