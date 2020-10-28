5 способов привлечь финансовое благополучие в новом 2021 году

Следование денежным приметам в конце 2020 года поможет каждому справиться с финансовыми проблемами и привлечь денежный поток в 2021.

Сделать так, чтобы финансовое благополучие не оставило в наступающем году, помогут приметы

Каждый год проходит под эгидой своего покровителя, и в 2021 году им выступит Металлический Бык. Сделать так, чтобы финансовое благополучие не оставило в наступающем году, помогут приметы. С их помощью получится привлечь материальный достаток и не упустить своей выгоды.

Провести 2021 год удачно и обезопасить себя от неприятностей можно не только благодаря ритуалам, но и следуя народной мудрости. Эксперты предлагают познакомиться с пятью приметами, следование которым поможет привлечь материальное благополучие, начать и завершить 2021 год на позитивной ноте.

1. Уборка. Привлечь достаток в год Быка поможет тщательная уборка за несколько дней до наступления Нового года. Старый хлам необходимо выкинуть, как и разбитую посуду, чтобы бедности не было места в доме. Для мытья полов стоит приготовить денежную воду, чтобы финансы не прошли мимо.

2. Денежный талисман. По примете, в день празднования Нового года каждый гость может привлечь в дом счастье и процветание. Для этого нужно под коврик у двери положить желтую монетку. После торжества талисман оставляют в укромном месте или кладут в кошелек, чтобы привлечь финансовый поток.

3. Долги. Перед Новым годом стоит постараться, чтобы раздать все долги и выполнить данные ранее обещания. Считается, что тем, кто освободился от долговых обязательств, удача придет в руки сама. Возможность закрыть все долги будет не у всех, однако если заранее положить на счет часть одолженных денег, примета сработает, и финансовое благополучие не обойдет стороной.

4. Заветное желание. Еще одна примета, которая широко распространена и пользуется популярностью, — сжечь написанное на листке бумаги желание под бой курантов, пепел стряхнуть в бокал с шампанским и выпить. Главное, чтобы желание звучало конкретно, иначе оно не сбудется. Не стоит просить богатства — лучше указать конкретную сумму на то, что действительно нужно, или пожелать материального благополучия для себя и своей семьи, указав в желании хорошо оплачиваемую должность, везение в лотерее или иные способы заработка.

5. Угощения. Как известно, сладкое привлекает деньги. Тем, кто хочет привлечь финансовый достаток, стоит позаботиться о десертах на праздничный стол. Несколько видов сладостей будут тем самым ключиком, открывающим двери к безбедному существованию.

Подготовиться ко встрече Нового года необходимо заранее, чтобы праздник прошел весело и с пользой для будущего. Следование денежным приметам поможет каждому справиться с финансовыми проблемами и привлечь денежный поток.

Источник: dailyhoro.ru