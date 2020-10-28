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Галина Коморникова: ищу редактора медленных новостей

14:18 28.10.2020 Фото: https://pixnio.com/
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Откликнуться на вакансию - обязательно резюме на bkurer@mail.ru с пометкой "Редактор медленных новостей".

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Обязанности: поиск новостей,  поиск тем, размещение на сайтах, написание заголовков и лидов по требованиям редакции, написание новостей

Дорогие друзья, возможно вы ищите работу и возможно вы подходите для нашей команды. Я ищу редактора на не очень быстрые новости.

Обязанности: поиск новостей,  поиск тем, размещение на сайтах, написание заголовков и лидов по требованиям редакции, написание новостей.

Требования: Скорость мышления и скорость работы - выше среднего, умение видеть суть,  обучаемость, русский язык - не ниже "хорошо". Умение быстро написать короткую новость. Уверенный пользователь интернета, в том числе соцсетей.

Опыт обязателен. Он может быть не обязателен - в случае уверенности, что вы обучаетесь быстро.

Условия: Рабочие дни с 8.30 до 18.00. Возможен переход на удаленку после 1 месяца работы в редакции (при условии соответствия требованиям).

Зарплата: Самозанятость. Первый месяц - если подходите под требования - 25 000. Далее 30 000 -35 000-40 000-45 000 и выше. Если качественно выполняете необходимые обязанности.

Адрес места работы: Бердск, К.Маркса, 24

Откликнуться на вакансию - обязательно резюме на bkurer@mail.ru с пометкой "Редактор медленных новостей".

медленные новости редактор сайта
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