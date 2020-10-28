5 способов сделать кроссовки снова белыми

Пищевая сода сама по себе может отлично справиться с грязью на белой обуви. Но чтобы усилить ее действие, можно добавить несколько капель лимонного сока.

Возвращаем кроссовкам белый цвет. Как почистить любимую обувь в домашних условиях

Белые кроссовки-самая универсальная обувь, которая подходит буквально под любой лук: и с платьем смотрится, и гармонично дополняет образ с джинсами и футболкой, и даже с классическим брючным костюмом. Вот только главная их проблема - молниеносная потеря белоснежного цвета. Делимся, как вернуть любимой паре обуви прежний сверкающий вид.

Постирать в машинке

Такой вариант подходит только для тканевых кед и кроссовок. Стирайте их в специальных мешочках и обязательно в деликатном режиме. Кроме того, не забудьте вынуть стельки и шнурки – их стирают отдельно и вручную.

Пищевая сода + лимонный сок

Пищевая сода сама по себе может отлично справиться с грязью на белой обуви. Но чтобы усилить ее действие, можно добавить несколько капель лимонного сока. Оптимальное решение проблемы: на четверть чайной ложки соды одна капля сока.

Канцелярский ластик

Он отлично справится с серыми полосками на подошве, если, конечно, эти загрязнения не слишком давней поры.

Зубная паста

Подойдет самая обычная, но обязательно без цветных вкраплений. Она отлично очистит и саму обувь, и белую подошву. Нанесите средство на щетку и тщательно пройдитесь по всем загрязненным участкам. Чтобы усилить эффект, можно добавить к зубной пасте немного соды.

Молоко + крахмал

Соедините эти ингредиенты в пропорции 1:1 и нанесите пасту на загрязненные места. Немного протрите щеткой и смойте теплой водой. Кроме того, каждый из способов, которыми мы с Вами поделились, лучше применять сразу же, когда вы заметили, что обувь не сверкает чистотой. Тогда справиться с проблемой будет гораздо проще.

Источник: ivona.bigmir.net